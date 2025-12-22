Luciano Vietto se despidió de Racing y apuntó contra Gustavo Costas: “Somos polos opuestos”

El delantero de 32 años no renovó su contrato con la “Academia” y se irá del club con el pase en su poder. El técnico y Diego Milito son los principales apuntados tras su salida de la institución de Avellaneda.

Luciano Vietto no seguirá en Racing, a partir de 2026. Foto: NA

Racing empieza a construir el equipo para la temporada que viene, donde buscará repetir la conquista que realizó en la Copa Sudamericana 2024. En la estructuración del plantel, Luciano Vietto quedó fuera de la consideración del entrenador Gustavo Costas, y no renovó contrato con la institución.

El jugador nacido futbolísticamente en La Academia fue testigo de uno de los regresos que más ilusionaba a los hinchas albicelestes. Desde su salida, en 2014, los fanáticos soñaban con volver a verlo en el Cilindro. Pero el segundo capítulo de su historia con Racing no terminó como deseaba.

Luciano Vietto, jugador de Racing Club. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Tras la derrota por penales contra Estudiantes de La Plata por la final del Torneo Clausura, Diego Milito y Gustavo Costas comenzaron a diagramar cómo será el equipo que afronte el 2026. Entre otras decisiones, la que más llamó la atención fue la de prescindir de Luciano Vietto.

En diálogo con Tomás Dávila, el futbolista explicó que “la idea era continuar. Yo vine con la idea de terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente, no se pudo dar. Fue sorpresiva la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, cuesta procesarlo”.

Uno de los principales apuntados por su salida es el entrenador, que nunca tuvo al jugador entre sus principales opciones a la hora de conformar el 11 titular. Al respecto, Vietto dijo: “Con Gustavo somos polos opuestos desde lo futbolístico. No fue fácil para mí y creo que por eso participé poco, pero siempre con respeto”.

Luciano Vietto, jugador de Racing Club. Foto: NA

“De parte del club se estuvo diciendo que no acepté un contrato con rebaja salarial o de productividad y la realidad es que no existió un ofrecimiento. Yo para Racing siempre voy a estar y tocará como hincha”, señaló el delantero, sobre el rumor que aseguraba una supuesta oferta del conjunto de Avellaneda, desmentida categóricamente por el futbolista.

Además, sobre la decisión de volver al club que lo vio nacer, Vietto reveló que “daba un poco de temor la vuelta al país”, pero que “una vez tomada la decisión, la abrazamos con ganas”. Sin embargo, fue duro contra la dirigencia: “Tenía la esperanza y las ganas de que de parte del club hubiera un ofrecimiento o algo para continuar”.

Por último, se refirió a los rumores sobre una supuesta lesión que lo alejaba de las canchas. “Tal vez hoy, para la gente, quedó plasmado, dado que no tengo mucha edad, que quizás tengo algún problema de salud o crónico. Quiero aclarar que no es así. No tengo ningún problema crónico. Se tardó en tener la autorización de Conmebol para hacerme un bloqueo, pero desde que me lo hice, si no entré fue por decisión técnica”, aclaró el delantero de 32 años.

Luciano Vietto, campeón de la Copa Sudamericana con Racing Club. Foto: @LucianoVietto

Por último, aludió a cómo continuará su carrera fuera del club. “Ahora estoy abierto a todo, no le cierro las puertas a nada, pero todavía estoy procesando la noticia y toca descansar con la familia. Ya se irá decidiendo cuando se abran los mercados. Obviamente, no jugaré en Independiente, pero mi carrera futbolística seguirá por muchos años más, no le cierro la puerta a nada. Todavía ni me siento afuera de Racing, me considero jugador del club. Necesito unas semanas para asimilarlo”, sentenció el cordobés.

Las estadísticas de Luciano Vietto en sus dos pasos por Racing

Primera etapa (2011-2014)

Temporada 2011-2012

Partidos jugados: 4

Goles: 0

Asistencias: 0

Temporada 2012-2013

Partidos jugados: 33

Goles: 13

Asistencias: 4

Temporada 2013-2014

Partidos Jugados: 36

Goles: 5

Asistencias: 1

Segunda etapa (2024-2025)

Temporada 2024

Partidos jugados: 10

Goles: 3

Asistencias: 0

Temporada 2025

Partidos jugados: 15

Goles: 4

Asistencias: 2

Cifras totales de su paso por Racing