Luciano Vietto. Foto: NA

El mercado de pases del fútbol argentino sorprendió a todos casi a su cierre. San Lorenzo cerró a Luciano Vietto, quien llegará en condición de libre luego de desvincularse de Racing.

El delantero de 32 años firmará un contrato por un año, con un acuerdo basado en objetivos y en las próximas horas se realizará la revisión médica para oficializar su incorporación al plantel.

La frustrada vuelta de Vietto a Racing

Vietto dejó Racing tras un segundo ciclo marcado por rendimientos irregulares y también por diferencias con el entrenador Gustavo Costas.

En su etapa en el equipo de Avellaneda, disputó 39 partidos y anotó ocho goles, aunque una pubalgia lo limitó físicamente durante varios tramos de la temporada y le impidió sostener continuidad.

Para San Lorenzo, la llegada del atacante significa un salto de jerarquía sin costo de transferencia, en un mercado donde el club se mueve con cautela por su delicada situación económica.

Luciano Vietto. Foto: @LucianoVietto

El delantero, con pasado en el fútbol europeo y experiencia internacional, aparece como una carta importante para potenciar el ataque y aportar goles en un equipo que necesita peso ofensivo.

Si no surgen contratiempos en los estudios médicos, el futbolista quedará oficialmente presentado y se pondrá a disposición del cuerpo técnico de Damián Ayude para empezar a trabajar de inmediato con el grupo.