Franco Colapinto: todas las carreras de la Fórmula 1 en 2026

El argentino comenzará una temporada de la F1 por primera vez en su carrera. Todo el cronograma confirmado, en la nota.

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - August 1, 2025 Alpine's Franco Colapinto in action during practice REUTERS/Bernadett Szabo Foto: REUTERS

Franco Colapinto iniciará por primera vez una temporada de Fórmula 1 como piloto oficial de una escudería. El argentino participará en 2026 junto con Alpine en un campeonato que será muy particular por la entrada en vigencia del nuevo reglamento.

El prestigioso torneo ya tiene su cronograma confirmado, por lo que el ex Williams ya conoce todas las carreras en las que participará con la escudería francesa.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1.Amr Alfiky Foto: Reuters (Amr Alfiky)

Cabe mencionar que en algunas realizará su estreno: Australia, China, Japón, Bahréin, Arabia Saudita, Miami y Madrid, que se suma al calendario por primera vez, serán los circuitos en los que el argentino correrá por primera vez con un F1.

Colapinto buscará mostrar su experiencia en el resto de los trazados, incluso en los que sumó durante 2024 cuando estaba en Williams. Pese a estar pocas carreras sobre el cierre de aquella temporada, pudo puntuar en Azerbaiyán y Estados Unidos.

Esta vez, el escenario será diferente en Alpine. Se espera que haya un salto de calidad tras finalizar el campeonato de constructores últimos, por lo que hay expectativa de lo que ocurra con el nuevo reglamento.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: REUTERS

Además, en 2025, Franco Colapinto saltó a la titularidad recién en el Gran Premio de San Marino, cuando reemplazó a Jack Doohan. Esta vez, podrá disfrutar de una temporada completa al volante.

Franco Colapinto: todas las carreras de Fórmula 1 de 2026