No es Colapinto: el piloto argentino que vacaciona con Lando Norris, el campeón de la Fórmula 1

Durante el receso para que los pilotos puedan descansar y disfrutar del fin de año, el ganador del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, Lando Norris, se mostró con otro corredor argentino y llamó la atención de todos. Cuál es el vínculo que los une.

El piloto argentino de Super Fórmula Japonesa junto con sus amigos y Lando Norris Foto: @sachafenestraz

Durante el receso de las competiciones automovilísticas, los pilotos aprovechan sus vacaciones para poder descansar y disfrutar. Lando Norris, flamante campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1, se mostró esquiando en Francia con el argentino Sacha Fenestraz, corredor de Super Fórmula Japonesa y amigo del británico.

Para sorpresa de muchas personas, uno de los mejores amigos del campeón de Fórmula 1 es argentino. Se trata de Sacha Fenestraz, quien nació en Francia, pero se crio desde pequeño en la provincia de Córdoba. Corrió en la Fórmula E, en el Super GT y actualmente compite con Vantelin Team TOM’S en el campeonato de Super Fórmula Japonesa.

El piloto argentino de Super Fórmula Japonesa y el Campeón de Fórmula 1 Foto: @sachafenestraz

Su amistad con Lando Norris surgió hace casi 10 años, cuando ambos corrían en la Fórmula Renault Europea. “Fue en el equipo Tech 1. Allí corría contra Lando y nos hicimos amigos en esa época. A fines de 2016 se me acercó el manager de Lando, Fraser Sheader, que sigue siendo mi representante hoy en día”, reveló el piloto argentino.

Acerca de su amistad, Fenestraz contó que el británico “es una persona increíble. Tiene un corazón inmenso. Es una persona muy buena”, e hizo pública una anécdota inédita: “Le hice probar fernet cuando vivíamos juntos en Londres. Tenía tantos amigos que me decían: ‘Le tenés que hacer probar el fernet’. No le gustó. A la primera no gusta, es a la tercera que empieza. Pero no llegó a la tercera”.

La convivencia con el piloto más rápido del mundo le dejó muchos recuerdos graciosos. Uno de ellos fue cuando tuvieron que pagar una suma exorbitante por una factura de luz, viviendo en Inglaterra. “Una vez recibimos una factura de luz y nos arrancaron la cabeza. Ese verano hizo mucho calor en Inglaterra y un día le dije che, deberíamos ir a comprar un aire acondicionado. Después nos enteramos de que tuvimos el calentamiento del piso prendido con casi 30 grados y nos moríamos de calor. Después nos cagamos de la risa”, narró el cordobés.

El piloto argentino de Super Fórmula Japonesa Foto: @sachafenestraz

La definición del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 fue infartante para todos los fanáticos, ya que hubo que esperar hasta las últimas vueltas para que se confirme quien sería el ganador del torneo. Al respecto, Sacha Fenestraz confesó cómo vivió ese momento: “Iba de camino a Japón para participar en la prueba de la Super Fórmula y vi la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi en el avión. Fue muy estresante verlo, y estuve constantemente estresado durante la carrera. Pero él realmente logró algo increíble. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, probablemente unos ocho o nueve años. En 2018, vivimos juntos cerca de Londres, Inglaterra. Ahora somos mejores amigos”.

Junto con el trofeo de F1 Foto: @sachafenestraz

Sin embargo, la suerte del británico no pudo ser replicada por el argentino. En la competición japonesa terminó octavo, pese a haber ganado una carrera y conseguir 2 podios.

¿Qué es la Súper Fórmula Japonesa?

La Super Fórmula Japonesa es un campeonato para la categoría de monoplazas que ha adquirido el máximo nivel de prestigio en Japón. Dentro de sus particularidades se encuentra que todos los pilotos corren con coches similares, mismo chasis y mismo motor, por lo que los resultados dependen más de su habilidad al volante que de un automóvil superior al resto.

Los chasis son creados y fabricados por Dallara y el motor puede ser de Toyota u Honda. En cuanto al prestigio de la competición, tiene niveles similares a la Fórmula 2 y varios pilotos que actualmente compiten en la máxima categoría de carreras, pasaron por este torneo.

El piloto argentino de Super Fórmula Japonesa festejando Foto: @sachafenestraz

Entre ellos: Pierre Gasly, Ralph Schumacher, Liam Lawson y uno de los nombres más recientes: Jack Doohan, el corredor sustituido por Colapinto en la Fórmula 1 y que en su estrena en la categoría japonesa, estrelló el auto contra el muro repetidas veces.