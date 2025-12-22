¿Cómo serán los nuevos coches de la Fórmula 1?: todos los detalles para la próxima temporada

La Federación Internacional del Automóvil introduce modificaciones claves en la aerodinámica, las dimensiones y los motores para 2026. Serán más chicos, más livianos y no tendrán DRS.

Los nuevos autos de la Fórmula 1. Foto: @politta_c

El cambio de reglamento impulsado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para la Fórmula 1 implica que las escuderías deberán modificar aspectos centrales de sus monoplazas. Las unidades de potencia, la aerodinámica y la sostenibilidad de los coches serán los principales testigos de los cambios que asoman en el 2026.

Tras un campeonato vibrante que no se definió hasta la última carrera, la Fórmula 1 se prepara para afrontar una nueva temporada que será de las más especiales de los últimos años. Un nuevo cambio de reglamento promete revolucionar la máxima categoría de la competición automovilística más importante del mundo.

El Red Bull de Max Verstappen durante la temporada 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

El primer cambio más destacado es el abandono del Drag Reduction System (DRS). El famoso DRS se activaba, en ciertos sectores específicos del circuito y cuando el auto estaba a menos de un segundo de distancia del coche por delante, y tenía como función facilitar los adelantamientos. Para esto, se aplanaba el ala trasera y el coche reducía la carga aerodinámica, lo que causaba que el auto perseguidor ganase velocidad.

En segundo lugar, cambian también las dimensiones de los coches. La distancia entre ejes será de 3.4 metros, el ancho total del coche se achica 100 mm y el suelo pierde 150 mm de anchura. Además, pierden 30 kilos, con el objetivo de alcanzar los 724 kilogramos, incluyendo los neumáticos.

El tamaño de los nuevos autos. Foto: @victorabadf1

También los suelos cambiarán para la temporada 2026. El famoso “efecto suelo”, basado en los túneles Venturi, abandonará los autos para volver a pisos más planos, que generarán mayor dependencia de los alerones. La consecuencia de esto será una reducción del aire sucio, facilitando que los coches se sigan más de cerca y ayudando a los adelantamientos.

Otra de las grandes novedades será la aerodinámica activa. Si bien el DRS desaparece, seguirá habiendo alerones móviles que afectarán la resistencia aerodinámica del coche. En este nuevo formato, existirán dos configuraciones: Modo X, para las rectas y con menor resistencia; y Modo Z, para las curvas, con mayor carga aerodinámica. La activación de un modo u otro dependerá de la zona de la pista en la que se encuentre el piloto y no de la distancia con su competidor.

Cambios en los motores

Los cambios en las unidades de potencia también serán protagonistas para la próxima temporada. La distribución de la potencia de los coches será 50% con base en el motor de combustión y 50% con base eléctrica. Además, los combustibles serán 100% sostenibles.

Si bien se elimina el MGU-H, un componente del motor dedicado a convertir la energía térmica de los gases de escape del motor en electricidad, se mantienen los motores V6 turbo híbrido de 1.6 litros. La eliminación del componente obligará a gestionar de manera mucho más estratégica la energía, porque una maniobra arriesgada para adelantar podría dejar al piloto sin herramientas para defenderse luego.

El nuevo motor que usará Aston Martin para la Fórmula 1 2026. Foto: X @HondaRacingF1

También aparece el Manual Override Mode (MOM) o Modo Adelantamiento, que funcionará como otro reemplazo del DRS, ya que se activará cuando un piloto esté a menos de 1 segundo del auto de adelante y otorgará un plus de energía eléctrica adicional.

En resumen, los cambios para la siguiente temporada de la Fórmula 1:

Cambios en la aerodinámica : además de los alerones móviles, se elimina el efecto suelo.

Cambios en las Unidades de Potencia : los motores serán 50% eléctricos, 50% de combustión. Los combustibles serán 100% renovables.

Eliminación del DRS : será reemplazado por alerones móviles traseros y delanteros, que se activarán según la zona de la pista. Además, existirá el MOM, que facilitará adelantamientos cuando se esté a menos de 1 segundo de otro piloto, otorgando un plus de energía eléctrica.

Nuevas dimensiones: los coches serán más angostos, más cortos y más livianos.

Cambios, novedades y polémicas en la pretemporada de la Fórmula 1

La temporada 2026 no solo tendrá cambios dentro de las fábricas de cada escudería, sino también en la parrilla. Se suma un nuevo equipo, Cadillac, que tendrá motor Ferrari y competirá con los pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez; y Audi, que tomará como base la estructura de Sauber, pero tendrá su propio motor.

Neumático de Pirelli en un auto de Fórmula 1. Foto: REUTERS

Además, recientemente, hubo polémicas respecto del motor. Seis equipos, entre los que se encuentran Mercedes, McLaren, Williams, Alpine, Red Bull y Racing Bulls, se vieron implicados en un conflicto con la FIA y otras escuderías por la relación de compresión de los motores, que permitiría elaborar unidades de potencia con mejor rendimiento y eficiencia en el combustible.