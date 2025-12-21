Premier Pádel: el calendario completo de 2026, los tres nuevos torneos del año y la llegada del “Star Point”

El Qatar Airways Premier Pádel Tour 2026 traerá consigo algunas interesantes novedades dentro del mundo del pádel, un atractivo deporte que creció mucho durante los últimos meses en la Argentina. Conocé todos los cambios para seguir de cerca la próxima temporada.

Agustín Tapia, el argentino número 1 del mundo en pádel. Foto: X @PremierPadel

Premier Pádel y la Federación Internacional de Pádel (FIP) presentaron el Qatar Airways Premier Pádel Tour 2026, con algunas emocionantes novedades, entre ellas, tres nuevos torneos dentro de los 26 anuales que se disputarán en 18 países distintos del mundo.

¿Cuáles son los tres nuevos torneos? Londres P1, Pretoria P2 y Valencia P1. Londres tendrá su estreno después de la postergación de la Copa Intercontinental FIP en 2025; Pretoria tendrá su debut en Sudáfrica; y Valencia volverá tras años de tradición en el World Pádel Tour.

Los tres nuevos torneos que tendrá la temporada 2026 del World Pádel Tour. Foto: X @premierpadel.

“ El 75% de los torneos se disputarán en modalidad indoor, una condición muy reclamada por los propios jugadores, durante 2025.

La estructura del calendario se mantendrá con cuatro Majors (Doha, Roma, París y Acapulco), 10 torneos P1 y 11 P2. Al igual que en las últimas ediciones, la temporada finalizará con el Premier Pádel Finals, que se llevará a cabo Barcelona (Cataluña).

También, el circuito tendrá dos citas especiales fuera del calendario regular: la presencia del pádel en los Juegos Mediterráneos de Taranto (Italia), y la gran cita del año, la FIP World Cup 2026, donde Argentina deberá defender el título de 2024.

Todos los torneos del calendario mundial de pádel 2026

La próxima temporada de pádel empieza en Arabia Saudita con el Riyadh Season P1, del 9 al 14 de febrero. Luego de febrero sin actividad, marzo concentrará tres torneos: Gijón P2 (2 al 8), Cancún P2 (16 al 22) y Miami P1 (23 al 29).

En abril llegará el primer Major del año: Qatar (6 al 11), seguido por el Newgiza P2 (13 al 18) y el Brussels P2, que cerrará el cuarto mes de 2026. Mayo tendrá dos torneos de alto impacto: el Buenos Aires P1, del 11 al 17,y el Asunción P2, del 18 al 24.

Junio traerá una seguidilla cargada: el Italy Major (1 al 7), el debut del Valencia P1 (8 al 14), el Valladolid P2 (22 al 28) y el Bordeaux P2, del 29 de junio al 5 de julio.

En julio, se disputará el Málaga P1 (13 al 19), seguido por el estreno africano con el Pretoria P2 (27 de julio al 2 de agosto). Una semana después llegará el London P1, del 3 al 9 de agosto, marcando el desembarco en el Reino Unido.

El calendario completo del World Pádel Tour 2026. Foto: X @premierpadel.

Tras un breve parate, el pádel dirá presente en los Juegos Mediterráneos de Taranto del 24 al 30 de agosto. Luego, el circuito retomará su marcha con el Madrid P1 (31 de agosto al 6 de septiembre), el Paris Major en Roland Garros (7 al 13) y el Europe P2 (sin sede definida), del 14 al 20 de septiembre.

La parte final iniciará con el Rotterdam P2 (28 de septiembre al 4 de octubre), el Germany P2 (5 al 11), el Milano P1 (12 al 18) y el Kuwait P1, del 26 al 31 de octubre.

Noviembre tendrá como gran evento la FIP World Cup 2026, del 1 al 7, y luego las dos últimas paradas del año: Dubai P1 (9 al 15) y el México Major, del 23 al 29.

La temporada finalizará con el Premier Pádel Finals de Barcelona, del 7 al 13 de diciembre, donde competirán los 16 mejores del ránking FIP por el título final de 2026.

Nuevo sistema de puntuación: la llegada del “Star Point”

Entre otra de las novedades, la temporada 2026 de pádel contará con la implementación del “Star Point”, también conocido como “Punto de oro”, una modificación pensada para cuidar el desgaste físico y potenciar el atractivo del espectáculo.

El cambio fue aprobado por unanimidad el 28 de noviembre de 2025 durante la Asamblea General de la Federación Internacional de Pádel (FIP), integrada por 100 federaciones nacionales, mediante una actualización del Reglamento del Pádel.

Agustín Tapia y Arturo Coello gritaron campeón en el Premier Pádel Dubai P1. Foto: X @PremierPadel

El “Star Point” introduce una opción alternativa en los juegos que llegan al deuce. El sistema se activa desde el primer 40-40 y limita la duración del game: tras dos ventajas máximas, si no se define, se juega un punto decisivo que determina al ganador del juego.

El flamante formato comenzará a aplicarse en 2026 desde el FIP Bronze Melbourne, primera fecha del CUPRA FIP Tour (5 al 11 de enero), y debutará en Premier Pádel en el Riyadh Season P1, del 9 al 14 de febrero, la fecha de apertura oficial de la temporada.