Premier Pádel Finals 2025: Tapia y Coello vencieron a Chingotto y Galán para cerrar el año con 13 títulos

En una emocionante final, la pareja número 1 del mundo se impuso por 6-7, 6-3 y 7-6 a “Chingalán”. En la categoría femenina, Claudia Fernández y Beatriz González gritaron campeones en el Palau Sant Jordi, de Barcelona.

Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja número 1 del mundo de pádel. Foto: X @premierpadel

La temporada 2025 de pádel bajó su telón con un auténtico espectáculo, que tuvo como protagonistas a Agustín Tapia y Arturo Coello, quienes se vencieron a Federico Chingotto y Alejandro Galán en la final del Premier Pádel Finals.

La pareja número 1 del mundo se impuso por 6-7, 6-3 y 7-6 a “Chingalán” en Palau Sant Jordi, de Barcelona. Tapia y Coello tuvieron que dar vuelta el partido para gritar campeones tras comenzar abajo en un primer set super parejo.

Arturo Coello y Agustín Tapia, campeones del Premier Pádel Finals 2025 - Barcelona. Foto: Instagram @premierpadel.

A pesar del protagonismo de Galán, que sumó 22 winners en el primer set, la pareja número 1 del mundo se repuso rápido y llevó la final a una interminable definición, que tuvo match point en el décimo game, pero se definió en tie-break.

En el tie-break, Chingotto, quien no suele fallar en defensa, cometió dos errores no forzados que estrecharon la ventaja. En la última bola, fue Tapia quien cerró el partido con smash en suspensión para finalizar una magnífica temporada con 13 títulos y en lo más alto del ránking masculino de pádel.

Claudia Fernández y Beatriz González, campeonas del Premier Pádel Finals 2025 - Barcelona

Claudia Fernández y Beatriz González cerraron un 2026 brillante tras vencer por 6-4, 0-6 y 6-3 a Delfina Brea y Gemma Triay en la final del Premier Pádel Finals 2025 - Barcelona.

Claudia Fernández y Beatriz González, campeonas del Premier Pádel Finals 2025 - Barcelona. Foto: X @premierpadel.

La pareja española número 3 del mundo, quien venía de ganar el P1 de Dubai y Acapulco, se impuso en tres sets a las N°1 para lograr su sexto título de la temporada 2025 y el primero Premier Pádel Finals juntas.

Ránking masculino de pádel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 19200 puntos

1- Arturo Coello (España) - 19200

3- Alejandro Galán (España) - 16690

3- Federico Chingotto (Argentina) - 16690

5- Juan Lebron (España) - 8175

6- Franco Stupaczuk (Argentina) - 7575

7- Jorge Nieto (España) - 7552

8- Miguel Yanguas (España) - 6322

9- Jon Sanz (España) - 6225

10- Francisco Navarro - 5985

Ránking femenino de pádel

1- Gemma Triay (España) - 18060 puntos

2- Delfina Brea (Argentina) - 17760

3- Ariana Sánchez (España) - 15620

3- Paula Josemaría (España) - 15620

5- Claudia Fernández (España) - 12440

6- Beatriz González (España) - 11540

7- Sofía Araújo (Portugal) - 6900

8- Andrea Ustero (España) - 6495

9- Marta Ortega (España) - 6435

10- Tamara Icardo (España) - 6050