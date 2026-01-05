Fórmula 1: Alpine mostró un pequeño adelanto del nuevo motor Mercedes que tendrá el monoplaza de Franco Colapinto en 2026

La escudería francesa dejó de fabricar sus propios motores para ser cliente de la marca alemana durante la próxima temporada. Ahora, buscará volver a los primeros planos tras haber finalizado último en el anterior Campeonato de Constructores. Mirá el video.

El monoplaza A526 de Franco Colapinto. Foto: X @AlpineF1Team

“Una nueva era. El A526 está vivo”, con esta frase, Alpine mostró este lunes un pequeño adelanto del rugido de su nuevo motor Mercedes, marcando el inicio de una ansiada temporada para Franco Colapinto y Pierre Gasly con la escudería francesa.

En términos de rendimiento, la anterior campaña fue muy floja, ya que Alpine terminó último en el Campeonato de Constructores. A pesar de ello, Flavio Briatore había indicado que sacrificaba dicho año para volcar recursos y tiempo a este nuevo proyecto.

El sonido del nuevo motor Mercedes que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en 2026. Créditos: X @AlpineF1Team

A diferencia de 2025, Alpine usará motor y transmisión Mercedes-AMG, la marca dominante de la era híbrida desde 2014. En un contexto donde el componente eléctrico tendrá aún más peso, confían en contar con una de las mejores unidades de potencia.

Este factor explica el optimismo que tiene Colapinto para la próxima temporada, en la cual comenzará como piloto titular. Si bien tiene contrato titular, el argentino deberá adaptarse rápidamente a este monoplaza para darle competencia al francés Pierre Gasly.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

Por otro lado, el reto será mayor para el pilarense, debido a que correrá en circuitos que aún no corrió en F1, como por ejemplo: Australia, China, Japón, Bahréin, Arabia Saudita y Miami. De esta manera, el comienzo será exigente para Colapinto en la máxima categoría.

La clave estará en lograr una rápida comunicación entre el piloto y el monoplaza que, a priori, da motivos para ilusionarse de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, donde Alpine espera pelear por puntos y darle batalla a McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari.

Fechas claves de la pretemporada de Alpine

El monoplaza A526 de Franco Colapinto en Abu Dhabi. Foto: X @AlpineF1Team