No será San Nicolás: se confirmó dónde hará de local Leones FC, el club de los Messi, en la Primera C

El certamen contará con tres nuevos equipos, entre ellos Leones, que fue afiliado directamente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El estadio donde Leones FC hará de local Foto: Wikipedia

Se definió el fixture de la Primera C y quedó confirmado que Leones FC, el club impulsado por la familia Messi, hará su debut oficial en la categoría frente a El Porvenir, en lo que será un estreno histórico para la institución rosarina.

El certamen contará con tres nuevos equipos, entre ellos Leones, que fue afiliado directamente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de Fénix y Sacachispas, que llegan tras descender de la Primera B Metropolitana.

El conjunto presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, integrará la Zona B.

Estadio Arroyo Seco Foto: Wikipedia

Dónde hará de local

La cancha elegida pertenece a Unión de Arroyo Seco, una entidad histórica de la región. El estadio se encuentra en la intersección de Rivadavia y Humberto Primo, a pocas cuadras del estadio de la ciudad de Rosario Central, lo que lo convierte en un punto estratégico por cercanía y logística.

De esta manera quedó descartada la opción del Estadio Único de San Nicolás, que había circulado como posibilidad en los primeros trascendidos. Finalmente, la dirigencia optó por un ámbito más reducido y cercano a la zona de influencia del club.

Leones de Rosario Fútbol Club representa una nueva apuesta deportiva de la familia del campeón del mundo. Si bien se trata de una institución joven, su desarrollo en infraestructura y organización fue clave para que la AFA le otorgara el permiso de competir directamente en la Primera C, sin atravesar las ligas regionales ni el Torneo Promocional Amateur.

El hermano de Messi junto a Brito Foto: Wikipedia

¿Cuándo se fundó Leones FC?

Fundado el 2 de enero de 2015 en la localidad de Alvear, cercana a Rosario, el club tuvo sus primeros pasos en la Asociación Rosarina de Fútbol. Dentro de su estructura dirigencial también aparecen otros integrantes de la familia: María Sol Messi es vocal suplente y Tomás Matías Messi, sobrino de Lionel, ocupa el rol de revisor de cuentas suplente.

La afiliación directa a la Primera C, confirmada en el Boletín Oficial Nº 6752 de la AFA, generó debate, pero marca el punto de partida de un proyecto ambicioso. El desafío deportivo será largo y exigente, con el objetivo de escalar categoría por categoría.

Para ese camino, Leones ya tiene entrenador: Víctor “Chapa” Zapata, exfutbolista de River, será el encargado de conducir al equipo en esta nueva aventura dentro del fútbol argentino.

El fixture de Leones FC (en la segunda vuelta se invierten localias):