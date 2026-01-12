Racing vs. Flamengo en el estadio Presidente Perón, por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Foto: FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

Flamengo anunció una medida sin precedentes en el fútbol sudamericano que podría redefinir la manera en que los clubes del continente se vinculan con su audiencia alrededor del mundo.

En línea con la transformación de los hábitos de consumo y el avance de las plataformas digitales, el club brasileño confirmó que transmitirá de forma gratuita y a través de YouTube todos los partidos que dispute como local durante la presente temporada, tanto en el Campeonato Carioca como en el Brasileirão, para el público internacional.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado en el sitio web de la institución, la iniciativa forma parte de una estrategia integral destinada a “expandir su presencia internacional, fortalecer su relación con millones de fanáticos que viven en el exterior y atraer nuevos fanáticos del fútbol en diferentes mercados”.

En total, serán 29 encuentros los que estarán disponibles mediante FlamengoTV, el canal oficial del club en YouTube: 10 correspondientes al certamen estadual y 19 al campeonato nacional. La primera transmisión será este domingo a las 18 horas, cuando el vigente campeón de la Copa Libertadores enfrente a Portuguesa en el estadio Raulino de Oliveira, en Volta Redonda, por el torneo Carioca.

Las emisiones no estarán habilitadas dentro de Brasil, ya que los derechos de transmisión de las competencias locales continúan en manos de diferentes cadenas y plataformas. El Campeonato Carioca pertenece a Globo, mientras que el Brasileirão es compartido por Globo, Record, Prime Video y CazéTV.

La decisión impacta de manera directa en una audiencia masiva fuera del país. Flamengo es el club con mayor cantidad de hinchas en Brasil (43,2 millones, según una encuesta encargada por la Confederación Brasileña de Fútbol y difundida en noviembre) y cuenta con una enorme base de seguidores en el extranjero, especialmente en países de habla hispana.

Por ese motivo, las transmisiones contarán con relato en portugués, a cargo de João Guilherme, y en español, con Gustavo Werthein como narrador principal.

Con este anuncio, el club dejó sin efecto el sistema de streaming pago para el público internacional que había implementado en 2024 para los partidos como local del Brasileirão, cuyo costo era de 14,90 dólares por partido o 99,90 dólares por la temporada completa.

Todo indica que la iniciativa tendrá una gran recepción, respaldada por el sólido posicionamiento digital del Flamengo. Según el Ranking Digital de Clubes Brasileños elaborado por IBOPE Repucom, el club lidera con comodidad la presencia en plataformas online: su canal de YouTube suma 7,76 millones de suscriptores, casi el triple que Corinthians, su inmediato perseguidor.