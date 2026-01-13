Kylian Mbappé en la final de la Supercopa de España. Foto: EFE

Xabi Alonso, el histórico jugador campeón del mundo con La Roja, y hasta ayer director técnico del Real Madrid, y Kylian Mbappé se encuentran en el ojo de la tormenta. Tras la destitución de Xabi, el francés publicó un comunicado en redes sociales deseándole lo mejor para el futuro.

La derrota del Merengue contra el Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa Española puso fin a la relación a la era Alonso. Mbappé, uno de los principales apuntados por promover la dimisión del técnico, le agradeció por haber “confiado en él desde el día 1″.

Tras la salida del entrenador del Real Madrid Foto: @k.mbappé

“Fue corto pero un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde día 1. Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras y sabía muchas cosas del fútbol. La mejor de las suertes en tu próximo capítulo”, fueron las palabras que publicó el campeón del mundo con Francia, acompañada de una fotografía junto a Alonso tras un partido de Champions League.

La despedida causó gran polémica en redes sociales, ya que el francés es apuntado por los fanáticos como uno de los responsables de corroer la autoridad del entrenador y cuestionar las decisiones que este tomaba.

Uno de los momentos más calientes de la relación fue, horas antes de que anuncien la salida de El Maestro, el polémico intercambio al momento de recibir las medallas, donde Alonso pedía a sus jugadores que hagan un pasillo de honor al Barcelona, mientras que Mbappé, que se negaba a hacerlo, llevó al resto del plantel al vestuario.

Las cámaras captaron como Raúl Asencio intentó acercarse a los futbolistas catalanes, pero el francés lo impidió con visibles gestos de fastidio.

Otro ingrediente más que añadió picante a la polémica, fue el contraste con la actitud previa de los Blaugranas en la edición anterior, que sí aguardaron y rindieron honores cuando la Casa Blanca fue a buscar sus preseas.

El detrás de escena de la salida de Xabi Alonso

La actitud de Kiki no fue la única desobediencia que el entrenador castellano tuvo que soportar. Minutos antes, cuando el capitán y alma del equipo, Federico Valverde, dejó el campo de juego; realizó gestos de sorpresa y disgusto por su salida. El uruguayo venía de ser figura en la semifinal contra el Atlético de Madrid, con un golazo incluido, y saludó fríamente al DT.

Sin embargo, la caída del ídolo blanco comenzó mucho antes de lo que se hubiera imaginado. En el clásico anterior entre los dos equipos más grandes del fútbol español, Xabi Alonso tomó un camino que, aunque le sirvió para ganar el partido, comenzó a romper su autoridad puertas adentro del vestuario.

Se trata de la decisión de haber sacado durante el partido a la megaestrella brasileña, Vinicius JR. Aquella tarde, los líderes del Madrid le hicieron la cruz al técnico y su legitimidad comenzó a quebrarse. Pese a que hacía poco había tomado las riendas del equipo, los pergaminos conseguidos con el Bayer Leverkusen en la Bundesliga de nada le sirvieron y, finalmente, tuvo que retirarse por la puerta de atrás.