Jack Doohan. Foto: X

La Fórmula 1 es una de las categorías más exigentes del automovilismo a nivel mundial. En este contexto, Meses después de ser reemplazado por Franco Colapinto, Jack Doohan fue desvinculado por Alpine.

La noticia fue confirmada por la propia escudería a través de un mensaje en sus redes sociales, donde se indicó que el piloto australiano se aleja del equipo para “permitirle perseguir otras oportunidades profesionales”. Hasta el final del 2025, era uno de los reservas de la escudería francesa en Fórmula 1.

El comunicado de Alpine sobre la salida de Franco Colapinto

El comunicado de Alpine sobre la salida de Jack Doohan. Foto: X

“BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar con sus servicios de conducción en el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y permitirle perseguir otras oportunidades profesionales”, indica la primera parte del texto.

Y destacaron el recorrido que hizo Doohan: “Jack se convirtió en el primer miembro de la Alpine Academy en graduarse a un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en Grandes Premios en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024″.

“El equipo desea agradecer a Jack por su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto en la pista como fuera de ella, y le desea lo mejor para el futuro”, cierra el comunicado que oficializa la salida del piloto australiano que tuvo un breve paso por la escudería como conductor titular.

Paul Aron, Jack Doohan, Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine para 2025. Foto: X @AlpineF1Team

La salida de Jack Doohan de la Fórmula 1

Cabe recordar que Jack Doohan comenzó la temporada 2025 como titular, junto a Pierre Gasly. Sin embargo, solo disputó seis carreras, en las que sumó distintos accidentes y abandonos.

Por esto mismo, desde el Gran Premio de Emilia Romagna fue reemplazado por Franco Colapinto y marginado al rol de piloto de reserva, junto a Paul Aron.

Justamente, el sitio de Fórmula 1 recordó que “Alpine todavía puede contar con el ex corredor de F2 Paul Aron como respaldo: el estonio realizó varias salidas de prueba y práctica durante 2025 en apoyo de Gasly y Colapinto”.

Jack Doohan, piloto de Alpine. Foto: REUTERS/Tyrone Siu.

El comunicado de Alpine confirma la salida de Doohan del equipo, luego de que el piloto haya participado en distintas pruebas para unirse a otras competencias, como la Super Fórmula de Japón.