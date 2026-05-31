La selección de Sudáfrica debió postergar su viaje a México debido a problemas con la tramitación de visas de parte de su delegación. Foto: REUTERS

A menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, la selección de Sudáfrica atraviesa una situación inesperada que alteró por completo su planificación. Un importante grupo de integrantes de la delegación aún no recibió la documentación necesaria para viajar a México, lo que obligó a postergar la partida del equipo y encendió las alarmas tanto en la federación como en el gobierno sudafricano.

La selección africana, conocida popularmente como Bafana Bafana, tenía previsto trasladarse desde Johannesburgo hacia Ciudad de México en un vuelo chárter para instalarse en su centro de entrenamiento ubicado en Pachuca. Sin embargo, problemas vinculados a la tramitación de visas impidieron que la delegación pudiera emprender viaje según lo programado.

Según medios locales, al menos 20 integrantes del plantel aún esperan la aprobación de la documentación migratoria necesaria para viajar. Foto: REUTERS

Al menos 20 integrantes continúan esperando la documentación

La Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) confirmó que parte de la delegación todavía no cuenta con los visados necesarios para ingresar al país donde comenzará su preparación mundialista.

Si bien la entidad no precisó el número exacto de afectados, medios locales informaron que al menos 20 integrantes, en su mayoría futbolistas, continúan con sus solicitudes en proceso en la Embajada de Estados Unidos en Johannesburgo.

Además, trascendió que uno o dos miembros del cuerpo técnico habrían recibido una respuesta negativa a sus trámites migratorios, lo que obligó a la federación a intensificar las gestiones para intentar resolver la situación con urgencia.

El retraso altera la preparación de Bafana Bafana de cara a su debut en el Mundial 2026 frente a México. Foto: REUTERS

“La SAFA está trabajando contrarreloj para asegurar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Ante la gravedad del inconveniente, las autoridades deportivas convocaron una reunión de emergencia para analizar alternativas y acelerar los procedimientos pendientes.

Un problema que afecta la preparación para el Mundial

La demora representa un golpe importante para la planificación deportiva del seleccionado dirigido por el entrenador belga Hugo Broos.

La idea del cuerpo técnico era aprovechar al máximo los días previos al inicio del torneo para adaptar al plantel a las condiciones de competencia y realizar los últimos ajustes tácticos.

Entre las actividades previstas figuraba un amistoso frente a Jamaica programado para el próximo 5 de junio, un encuentro considerado clave para llegar con ritmo futbolístico al debut mundialista.

La federación sudafricana convocó una reunión de emergencia para intentar resolver el conflicto lo antes posible. Foto: REUTERS

Fuerte malestar en el gobierno sudafricano

La situación también provocó repercusiones políticas. El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, expresó públicamente su malestar y reclamó explicaciones por lo ocurrido.

“El desastre de los viajes y los visados es embarazoso y profundamente injusto para los jugadores y el cuerpo técnico. Nos están haciendo quedar como tontos”, escribió el funcionario en la red social X.

Sus declaraciones reflejan la preocupación que existe en el país por las consecuencias que este contratiempo podría tener sobre el rendimiento de la selección.

This @SAFA_net travel & visa debacle is embarrassing & grossly unfair towards the players & coaching staff. I have informed @SAFA_net that I need a report and action must be taken against those responsible for this mess. We are being made to look like fools. — Gayton McKenzie (@GaytonMcK) May 31, 2026

Un regreso más que esperado después de 16 años

El problema con las visas llega en un momento especial para el fútbol sudafricano. Bafana Bafana logró clasificarse al Mundial después de 16 años de ausencia y lo hizo tras finalizar en el primer puesto de su grupo eliminatorio.

El camino hacia la clasificación tampoco estuvo exento de dificultades. Durante las Eliminatorias, la FIFA sancionó al seleccionado con la pérdida de tres puntos obtenidos ante Lesoto debido a la inclusión indebida del mediocampista Teboho Mokoena, quien debía cumplir una suspensión.

A pesar de ese revés, Sudáfrica consiguió imponerse en una zona que compartía con Nigeria, Benín, Lesoto, Ruanda y Zimbabue.

En la Copa del Mundo integrará el Grupo A junto a México, República Checa y Corea del Sur. Su estreno está previsto para el 11 de junio frente al conjunto mexicano en el partido inaugural del certamen. Mientras tanto, la federación trabaja contra reloj para resolver el conflicto migratorio y garantizar que toda la delegación pueda llegar a tiempo a México.