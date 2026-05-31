Dejan Stanković jugó para las selecciones de Yugoslavia, Serbia y Montenegro y Serbia. Foto: REUTERS/Alamy

Desde su creación en 1930, la Copa del Mundo se encuentra atravesada por historias únicas que parecen de ciencia ficción. Entre ellas se encuentra la de Dejan Stanković, histórico mediocampista que posee un Récord Guiness que nunca será superado: jugó tres Mundiales con tres países distintos.

Dejan Stanković: quién es el mediocampista que marcó un récord histórico en los Mundiales

Stanković nació el 11 de septiembre de 1978 en Belgrado. Tanto su padre como su madre eran futbolistas, por lo que su amor por la pelota empezó desde chiquito.

Su debut en Primera se dio en el Estrella Roja de Belgrado en 1994. Cuatro años después pasó a la Lazio para luego dar el salto al Inter de Milán, donde grabó su nombre en la historia grande del fútbol.

Pero la carrera de Stanković va más allá de sus grandes hitos en clubes (ganó un “triplete” con el “Nerazzurri”), sino que está atravesada por un récord histórico que pocos conocen, inició en 1998 y se logró debido a cuestiones geopolíticas que poco tienen que ver con el fútbol.

Dejan Stanković en el Inter. Foto: Wikipedia

El origen del hito: cómo fue su debut mundialista con la camiseta de Yugoslavia en Francia 1998

El estreno mundialista de Stanković fue con apenas 20 años en el Mundial Francia 1998, defendiendo los colores de Yugoslavia. El mediocampista dejó su huella en aquella Copa del Mundo marcando un gol ante Alemania en el 2 a 2 por la segunda fecha del Grupo F. Este resultado le permitió a su Selección avanzar a los octavos de final.

De todas maneras, los yugoslavos quedarían afuera ante Países Bajos, pero el récord de “Deki” recién daba sus primeros pasos y empezaría a afianzarse años después.

Un cambio sin precedentes: por qué defendió a Serbia y Montenegro en Alemania 2006

El primer gran paso de esta marca histórica llegó con la disolución definitiva de Yugoslavia. El mapa de los Balcanes sufrió grandes cambios y, en consecuencia, también lo hicieron las selecciones nacionales. De este cambio nació Serbia y Montenegro, el combinado que llevó a Stanković al Mundial de Alemania 2006.

La selección serbiomontenegrina perdió los tres partidos de la fase de grupos y uno de ellos quedó marcado para siempre en la historia de la Copa del Mundo: la goleada 6-0 ante Argentina, que significó el debut de un tal Lionel Messi tanto el torneo como en las redes mundialistas.

El capítulo final en Sudáfrica 2010: qué hizo en la selección de Serbia

Cuatro años después, el mapa político volvió a modificarse. Montenegro declaró su independencia y la federación quedó definitivamente disuelta. Fue entonces cuando nació oficialmente la selección de Serbia, convirtiendo a Dejan Stanković en el primer futbolista en disputar un Mundial con tres selecciones distintas reconocidas por la FIFA. Su participación en Sudáfrica 2010 terminó de sellar una marca que más tarde sería registrada por Guinness World Records.

Serbia fue la última selección de Dejan Stanković. Foto: Alamy Stock Photo

Récord Guinness: por qué ningún otro futbolista logró igualar la marca de Stanković

El caso de Dejan Stanković es único en la historia del fútbol porque no estuvo marcado por cambios de nacionalidad ni por decisiones estratégicas para jugar en distintas selecciones. El exmediocampista nunca cambió de país: fue el país el que se transformó a su alrededor. Mientras construía una carrera brillante en el Inter de Milán y se consolidaba como uno de los mejores volantes de su generación, también atravesaba una serie de cambios políticos que modificaban su representación internacional.

Por eso, el récord de Stanković en los Mundiales no solo tiene valor deportivo, sino también histórico. Sin proponérselo, terminó convertido en símbolo de una de las mayores transformaciones políticas de Europa del Este en la posguerra. Su marca parece irrepetible, no solo por lo extraordinaria, sino porque el fútbol actual, con reglas más estrictas y Estados más estables, hace casi imposible que vuelva a repetirse un caso similar.

Ya retirado, Dejan Stanković conserva este hito con el mismo perfil bajo que mostró durante toda su carrera. Nunca lo presentó como un logro personal buscado, quizás porque entiende que fue consecuencia de una época marcada por cambios profundos. Sin embargo, su nombre quedó para siempre en la historia del fútbol como el del jugador que representó tres selecciones distintas en tres Copas del Mundo, sin perder nunca su identidad.