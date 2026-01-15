Marcos Patronelli Foto: Archivo

Pinamar está conmocionada tras conocerse la noticia de que Bastián, un nene de 8 ocho años, fue gravemente herido en un accidente de UTV. El menor fue trasladado de urgencia a Mar del Plata para operarse mientras lucha por su vida. El tres veces campeón del Dakar, Marcos Petronelli, dialogó en TN y pidió medidas preventivas para este tipo de accidentes.

“Está muy peligroso, la gente no tiene experiencia, sale a los médanos y le agarra un ataque de locura. Si no tomas conciencia de los que hay del otro lado del médano, podés matar a alguien”, comenzó.

UTV, Vehículo todoterreno, archivo

“Me pasó de estar con mi hijo en la playa y pasar cerca de ese tipo de carreras. Te agarra uno de estos y desapareces. Te mata, te pasa por arriba, no es un cuatriciclo ni una moto, es un auto de carreras”, agregó. Además contó una experiencia personal: “En Cariló, hace unos años murió un pibe de 20 años que era amigo de la familia. Se lo llevó puesto un UTV cuando fue a dar una vuelta a los médanos”.

“El UTV es un vehículo grande para el desierto, puede llegar a 130 kilómetros por hora sobre la arena. Es un aparato totalmente deportivo y tenes que tener un poco de conciencia para manejarlo, si volcas, hasta te puede cortar el brazo, es complicado, hay que andar con mucha precaución”, manifestó.

El pedido de Patronelli apela al sentido común. “Algo hay que hacer con los UTV. Van a tener que poner un freno, porque no puede ser que muera gente en un lugar al que vas de vacaciones a disfrutar de la playa”, cerró.

Cómoe está la salud del menor

El nene de 8 años que terminó gravemente herido tras un accidente en “La Frontera” de Pinamar fue trasladado este jueves en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para someterse a una operación de urgencia.

La derivación de Bastian fue decidida por los médicos que lo atendieron en el Hospital Comunitario de Pinamar tras confirmar la gravedad de su estado.

Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: redes sociales.

La aeronave partió desde el helipuerto de Pinamar y aterrizó en la Base Naval cerca de las a las 18, donde se activó el código rojo para interrumpir el tránsito y garantizar un traslado terrestre rápido y seguro.

Se espera que los médicos del Hospital Materno Infantil lo intervendrán quirúrgicamente con el objetivo de cerrar las compresas colocadas y suturar la herida.