El apuntado por Riquelme Foto: @CAB_oficial

El mercado de pases de Boca Juniors causa enojo entre los hinchas, que reclaman mayor planificación y refuerzos bien apuntados. Pese a que desde la dirigencia aseguran “tener un buen plantel”, la falta de variantes ofensivas se hace notar y, por eso, sumado a la lesión de Miguel Merentiel, el nombre de Rodrigo Auzmendi comenzó a tomar fuerza.

Actual delantero de Banfield, su recorrido futbolístico es de lo más curioso, ya que hizo inferiores dándole la vuelta al mundo: pasó por Argentina, Uruguay y Portugal. Además, la rompió en Honduras y gritó algunos goles con la camiseta del “Taladro”. El apuntado de Riquelme puede ser la sorpresa del verano y reforzar a Boca en un aspecto flojo del equipo que muchos desconocen.

Quién es Rodrigo Auzmendi

Rodrigo Auzmendi nació en Adolfo Gonzales Chaves, Buenos Aires. Hizo inferiores en Plaza Colonia, un club que se tambalea entre la primera y la segunda división del fútbol uruguayo, y completó su formación profesional en Porto. Tras un tiempo en el club portugués, volvió a la Argentina para vestir la casaca de Gimnasia de La Plata, pero en la reserva.

En 2022 su carrera dio un vuelco y recaló en San Marcos de Arica, un club de la tercera división del fútbol chileno. Allí convirtió 10 goles en 31 partidos, y llamó la atención de F.C Motagua, club oriundo de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

En el país centroamericano brindó, sin dudas, su mejor versión. 24 goles en 49 partidos, con una media goleadora de 0,47 anotaciones cada 90 minutos. Su racha positiva llamó la atención de los clubes argentinos y entró en el radar de vuelta.

Para la mitad del 2025 fue anunciado por Banfield. Consiguió marcar 4 goles en 15 partidos y se ganó la titularidad rápidamente, pero sobre el final del semestre, el delantero perdió puestos en la consideración del entrenador y fue quedando relegado.

El apuntado por Riquelme Foto: @CAB_oficial

Rodrigo Auzmendi es un corpulento delantero que mide 1.91, y eso puede ser central en las consideraciones del armado del plantel Xeneize, ya que no cuenta con jugadores de esas características en ese puesto. Caída la negociación por Marino Hinestroza, Auzmendi puede ser el gran refuerzo de Boca de cara a la Copa Libertadores.

El inicio de Boca en el Torneo Apertura 2026

El domingo 25 de enero a las 18:30,La Bombonera se teñirá de azul y amarillo para hospedar el debut de Boca Juniors y Deportivo Riestra en la Liga Profesional. El “Xeneize” buscará comenzar con el pie derecho un 2026 en el que vuelve a jugar la Copa Libertadores luego de dos años.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá a “Los Malevos” en lo que será la segunda vez que se vean las caras. La anterior fue el 27 de octubre de 2024, por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina, y el marcador terminó 1-1, también en el Alberto J. Armando.

Boca vs Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. Foto: X @BocaJrsOficial

Tres días más tarde, Boca viajará a La Plata para medirse contra Estudiantes y, en el primer día de febrero, jugará contra Newell’s, de vuelta de local. La cuarta fecha la disputará en el Amalfitani, contra Vélez. Por último, cerrará el primer ciclo de cinco partidos contra Platense, en su casa.

Hasta ahora, el “Xeneize” no cerró ningún refuerzo para afrontar la primera mitad del año, momento en que volverá a competir por la Copa Libertadores, luego de dos años sin participar del torneo continental. Pese al enojo de los hinchas, el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, afirmó: “Tenemos un gran plantel; a veces a nuestros jugadores les lleva un poco más de tiempo acostumbrarse a nuestro club. Yo tengo la confianza de que este año nos van a hacer disfrutar muchísimo”.