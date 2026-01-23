El descargo de la madre de Luca Scarlato tras su ida por la patria potestad:

Luca Scarlato, juvenil de River. Foto: @ lucaa.scarlato

A fines del 2025, River se vio impactado por la noticia de que Luca Scarlato, una de las joyas de las Divisiones Inferiores, se iba del club por la patria potestad.

Tras medidas de la AFA y el reclamo del Millonario, la madre del jueveni de 16 años explicó los motivos de la decisión y apuntó contra el club y la falta de protección a los jugadores.

Luca Scarlato, juvenil de River. Foto: NA

“Nadie aceptaría el contrato que ofreció River. Te dicen que vale 100 millones de euros y te ofrecen un millón en pesos en mano. Y además al club le dijimos que no era económico, que no nos interesaba firmar”, afirmó.

Según relató, la intención siempre fue que el futbolista continuara su carrera sin atarse contractualmente en esta etapa: “Nosotros queríamos que siguiera su carrera sin contrato. Lo iban a blindar casi hasta los 20 años y vemos que los chicos llegan a Reserva, no debutan y se van a préstamo a cualquier lado. Si pasa eso no tiene más posibilidad de nada”, explicó.

Luca Scarlato y su familia. Foto: @lucaa.scarlato

“En la reunión le dijimos a River que teníamos propuestas, hasta Bayern Múnich preguntó porque tiene ciudadanía alemana. Luca jugó todo el año, estuvo esperando a River y se sintió incómodo”, señaló.

En ese contexto, remarcó que la decisión fue tomada a nivel familiar tras una “sumatoria de cosas, las amenazas y el contrato”, y aclaró: “Está el jugador en su derecho legal. Y no cobramos ninguna plata”.

Luca Scarlato, juvenil de River. Foto: X

Además, cuestionó la falta de garantías deportivas que reciben los juveniles: “Te dicen que vale 100 millones de euros y no te garantizan Primera porque los chicos de Reserva salen a préstamo y quedan boyando en Banfield, Defensa, Platense o Independiente Rivadavia. Si yo tengo una joyita, como lo llaman ellos, y le ofrezco un millón de pesos… ¿qué beneficios tiene el jugador? Evidentemente no era tan joyita”, expresó.

Por último, denunció el nivel de exposición y agresión que sufrió el futbolista tras conocerse su salida: “La AFA defiende a los clubes… ¿y quién defiende a los jugadores? Tienen un signo peso en la frente. A Luca lo expusieron y esto escaló a un nivel de agresión que se fue de tema. Le escriben para desearle que le rompan las dos piernas, agreden a su familia”, concluyó, antes de remarcar que “hay mucho destrato y maltrato y acá la que pierde es la Selección”.