Una leyenda de la Fórmula 1 afirmó que Franco Colapinto podría ser campeón en 2026: “Creo que están más avanzados”
La próxima temporada de Fórmula 1 llega con un cambio radical en el reglamento y un protagonista inesperado: el motor Mercedes. Alpine y Franco Colapinto aparecen entre los grandes beneficiados.
La pretemporada de la Fórmula 1 no está exenta de polémicas. Tras los cambios de reglamento que afectan a los monoplazas y las unidades de potencia, un fabricante parece haber dado en el clavo, sus motores resultan mucho más potentes que el resto y, por suerte para los “fierreros”, provee a Alpine, la escudería de Franco Colapinto.
Los motores hechos por Mercedes llevan la delantera respecto de los demás utilizados en la parrilla. Según Helmut Marko, histórico piloto y actualmente una figura clave en la estructura Red Bull, “El campeón seguramente sea alguien con un motor Mercedes”.
“Creo que están más avanzados que nadie en el desarrollo del motor“, dijo el austríaco en una entrevista con ORF. Aunque luego expresó, más como un deseo que como una predicción: “Espero que no haya diferencias como en 2014, cuando Mercedes se escapó de todos con una ventaja enorme”.
El referente del “motorsport” se refería al campeonato del mundo donde Mercedes ganó todas las carreras del año excepto 3, Lewis Hamilton se proclamó campeón del mundo, y la escudería de las “Flechas Plateadas” le sacó casi 300 puntos de diferencia a su inmediato competidor, Red Bull.
La buena noticia es que Alpine utilizará motores Mercedes en la temporada 2026. Además, Flavio Briatore aseguró que la falta de mejoras de rendimiento en el coche del año pasado se explicaba porque estaban “totalmente enfocados” en el desarrollo del monoplaza bajo el nuevo reglamento.
De ser ciertas las palabras del Asesor Ejecutivo de la marca francesa, el piloto nacido en Pilar debería estar entre las primeras posiciones la próxima temporada.
Sin embargo, Alpine no es la única escudería que utilizará las unidades de potencia alemanas durante el año. Mercedes también suministra a McLaren y Williams. Cabría pensar que los vigentes campeones del mundo y los fabricantes del motor estarán por delante de la dupla conformada por Colapinto-Gasly, mientras que estos deberían superar los monoplazas azules pilotados por Alex Albon y Carlos Sainz.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00