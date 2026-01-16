Una leyenda de la Fórmula 1 afirmó que Franco Colapinto podría ser campeón en 2026:

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

La pretemporada de la Fórmula 1 no está exenta de polémicas. Tras los cambios de reglamento que afectan a los monoplazas y las unidades de potencia, un fabricante parece haber dado en el clavo, sus motores resultan mucho más potentes que el resto y, por suerte para los “fierreros”, provee a Alpine, la escudería de Franco Colapinto.

Los motores hechos por Mercedes llevan la delantera respecto de los demás utilizados en la parrilla. Según Helmut Marko, histórico piloto y actualmente una figura clave en la estructura Red Bull, “El campeón seguramente sea alguien con un motor Mercedes”.

Helmut Marko, asesor de Red Bull. Foto: Reuters/Mark Peterson

“Creo que están más avanzados que nadie en el desarrollo del motor“, dijo el austríaco en una entrevista con ORF. Aunque luego expresó, más como un deseo que como una predicción: “Espero que no haya diferencias como en 2014, cuando Mercedes se escapó de todos con una ventaja enorme”.

El referente del “motorsport” se refería al campeonato del mundo donde Mercedes ganó todas las carreras del año excepto 3, Lewis Hamilton se proclamó campeón del mundo, y la escudería de las “Flechas Plateadas” le sacó casi 300 puntos de diferencia a su inmediato competidor, Red Bull.

La buena noticia es que Alpine utilizará motores Mercedes en la temporada 2026. Además, Flavio Briatore aseguró que la falta de mejoras de rendimiento en el coche del año pasado se explicaba porque estaban “totalmente enfocados” en el desarrollo del monoplaza bajo el nuevo reglamento.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: X @F1

De ser ciertas las palabras del Asesor Ejecutivo de la marca francesa, el piloto nacido en Pilar debería estar entre las primeras posiciones la próxima temporada.

Sin embargo, Alpine no es la única escudería que utilizará las unidades de potencia alemanas durante el año. Mercedes también suministra a McLaren y Williams. Cabría pensar que los vigentes campeones del mundo y los fabricantes del motor estarán por delante de la dupla conformada por Colapinto-Gasly, mientras que estos deberían superar los monoplazas azules pilotados por Alex Albon y Carlos Sainz.

Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine para 2026. Foto: X @AlpineF1Team.

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026