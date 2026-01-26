Boca confirmó la lesión de Alan Velasco: qué le pasó y cuántos partidos se pierde
En la vuelta a los entrenamientos pensando en el partido del miércoles ante Estudiantes (22.15 en La Plata), el atacante de 23 años no participó de la práctica y se fue a realizar estudios, los cuales determinaron la gravedad de la lesión.
La felicidad para Boca tras el triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura duró menos de 24 horas. Este lunes, el club confirmó que Alan Velasco sufrió una fuerte lesión y estará afuera de las canchas unos dos meses.
Según el parte médico del “Xeneize”, el volante ofensivo padece “una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”.
El ex Independiente pasó desapercibido en el primer partido oficial del año para los de Claudio Úbeda: no gravitó en ataque y, pese a que mejoró en el segundo tiempo con el cambio de banda, su salida no generó sorpresa (en su lugar ingresó Brian Aguirre).
Quién reemplaza a Alan Velasco en Boca
De esta manera, el futbolista de 23 años se perderá el primer tramo del año y su reemplazo es una incógnita.
A la espera de la llegada de Ángel Romero y con Carlos Palacios aún lesionado, Kevin Zenón aparece como alterativa más viable, teniendo en cuenta la posible salida de Aguirre al “Pincha”, como parte de la negociación por Santiago Asacíbar.