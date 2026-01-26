Alan Velasco y una lesión que lo marginará de importantes partidos en Boca. Foto: IMAGO/HMB-Media via Reuters Conn

La felicidad para Boca tras el triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura duró menos de 24 horas. Este lunes, el club confirmó que Alan Velasco sufrió una fuerte lesión y estará afuera de las canchas unos dos meses.

Según el parte médico del “Xeneize”, el volante ofensivo padece “una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”.

El ex Independiente pasó desapercibido en el primer partido oficial del año para los de Claudio Úbeda: no gravitó en ataque y, pese a que mejoró en el segundo tiempo con el cambio de banda, su salida no generó sorpresa (en su lugar ingresó Brian Aguirre).

En la vuelta a los entrenamientos pensando en el partido del miércoles ante Estudiantes (22.15 en La Plata), Velasco no participó de la práctica y se fue a realizar estudios, los cuales determinaron la gravedad de la lesión.

Quién reemplaza a Alan Velasco en Boca

De esta manera, el futbolista de 23 años se perderá el primer tramo del año y su reemplazo es una incógnita.

A la espera de la llegada de Ángel Romero y con Carlos Palacios aún lesionado, Kevin Zenón aparece como alterativa más viable, teniendo en cuenta la posible salida de Aguirre al “Pincha”, como parte de la negociación por Santiago Asacíbar.

El partido de Alan Velasco contra Riestra