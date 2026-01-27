Ryoga Kida, futbolista de Argentinos Juniors. Foto: X @AAAJoficial

Desde hace varios años, el fútbol argentino es usado como “vidriera” para muchos futbolistas extranjeros, quienes vienen al país para potenciar su carrera. En la mayoría de los casos, suelen ser jugadores de países limítrofes. Sin embargo, el último domingo ocurrió un hecho histórico.

Durante el partido entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026, Ryoga Kida, un delantero de origen japonés, debutó oficialmente con la camiseta del ‘Bicho’ en la victoria 1 a 0 ante el ‘Verde’ en el barrio de La Paternal.

El histórico debut del japonés Ryoga Kida en Argentinos Juniors. Créditos: X @AAAJoficial

A los 28 minutos del segundo tiempo, el técnico Nicolás Diez envió al campo de juego a Kida, quien ingresó en reemplazo de Nicolás Oroz. El japonés de 20 años entró bajo una lluvia de aplausos por parte de todos los hinchas, quienes avalaron la decisión del entrenador y el debut de Ryoga.

Intrépido y veloz, el extremo nacido en Tokio que debutó con la camiseta número 34 se ganó el cariño de los fanáticos tras demostrar rebeldía en sus primeros minutos. Justamente, un remate de media distancia que atajó Javier Burrai levantó suspiros en el estadio Diego Armando Maradona.

Ryoga Kida debutó oficialmente con la camiseta de Argentinos Juniors. Foto: X @AAAJoficial

En los minutos finales del partido, el ‘Bicho’ logró la ventaja después de un centro de Leandro Lozano y un estupendo cabezazo de su goleador, Tomás Molina, quien se reencontró con el gol después de su fatídica noche en la final de Copa Argentina 2025 contra Independiente de Rivadavia.

De esta manera, el domingo 25 de enero de 2026 quedará para siempre en la memoria de Ryoga Kida, quien se convirtió en el tercer japonés de la historia en debutar en el fútbol argentino. ¿Los anteriores? Naohiro Takahara - Boca (2001) y Yusuke Kato - Huracán (2006).

La llegada de Ryoga Kida a Argentinos Juniors

El 15 de febrero de 2024, Ryoga Kida llegó a préstamo a Argentinos Juniors, proveniente de Nagoya Grampus, un club de la primera división de Japón. Antes de este histórico debut, Ryoga jugó en las inferiores y la Reserva del ‘Bicho’, donde tuvo destacadas actuaciones.

Ryoga Kida se convirtió en el tercer japonés en debutar en el fútbol argentino. Foto: X @AAAJoficial

Finalmente, en junio de 2025 se sumó a la pretemporada del plantel de Primera y, seis meses más tarde, tuvo su ansiado debut con la camiseta de Argentinos Juniors. Recientemente, la dirigencia de La Paternal extendió su préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026.