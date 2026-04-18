Argentinos Juniors Vs Atlético Tucumán Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 18/04/2026, a partir de las 21:45hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Argentinos Juniors y Atlético Tucumán se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Amiconi, Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Argentinos Juniors choca ante Atlético Tucumán, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Diego Armando Maradona ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:45, y tú no te lo puedes perder.