Juan Sebastián Verón

Un mensaje enigmático del presidente de Estudiantes de La Plata y exjugador de la Selección Argentina, Juan Sebastián Verón, podría ser la mecha que encienda la polémica tras la salida del mediocampista del Pincha, Santiago Ascacibar con rumbo a Boca Juniors.

El volante de 28 años ya se hizo la revisión médica y fue presentado de manera oficial en el Xeneize, junto al delantero paraguayo Ángel Romero. Ascacibar viene de ser campeón en el torneo pasado con Estudiantes y una de las figuras del equipo, por lo que su partida generó una merma importante en el plantel.

Santiago Ascacibar en Boca. Video: X/@Habemusfutbol10

Despedida con sabor amargo

Si bien desde el club le hicieron una gran despedida oficial al excapitán Ascacibar, la salida del ruso no cayó nada bien puertas adentro, principalmente por las formas en que se fue del equipo.

Allí es que aparece la figura de Juan Sebastián Verón, que tuvo un gesto elocuente a través de las redes sociales y, por ejemplo, dejó de seguir en Instagram a Ascacibar.

Incluso, para rematar la situación, compartió una historia en esta red social con una foto del fallecido Alejandro Sabella, gran emblema del club, con una frase atribuída a él: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”.

Una frase breve, contundente y que muchos interpretan como dirigida hacia Ascacibar, que meses atrás había afirmado que en Argentina, solo jugaría en Estudiantes LP.

La historia que subió Juan Sebastián Verón y generó polémica. Foto: Instagram/@juansebastian.veron

Incluso, desde el club pincha aseguran que fue el propio Ascacibar quien presionó a la institución para concretar su salida y su posterior llegada a Boca. A su vez, y pese a las charlas internas de referentes del plantel, la decisión del ruso fue inamovible.

A pesar del malestar interno, el club eligió un tono conciliador y difundió un mensaje de agradecimiento. Estudiantes compartió un video de despedida, musicalizado con Puente de Gustavo Cerati, en el que destacó el regreso de Ascacíbar y su contribución a los cinco títulos conquistados durante su segundo ciclo.

No obstante, la controversia volvió a encenderse pocas horas más tarde, cuando Ascacíbar manifestó públicamente que “ama a Boca” y aclaró que “no quería jugar en River”, sino que su objetivo siempre fue vestir la camiseta xeneize. Esas declaraciones terminaron por agotar la paciencia en el mundo Pincha.