Boca Juniors anunció la incorporación de Santiago Ascacibar. El mediocampista nacido en La Plata abandonó Estudiantes para sumarse al equipo dirigido por Claudio Úbeda, y de esta manera engrosar una lista con históricos jugadores que vistieron la camiseta de ambos clubes, en una relación que no deja de ser conflictiva por lo que simbolizan en el imaginario colectivo de los futboleros.

Desde grandes ídolos hasta jugadores con carreras insólitas, pasando por fichajes que terminaron decepcionando a todo el mundo, esta lista no solo demuestra la grandeza de ambas instituciones, sino que también rememora épocas del fútbol argentino donde las grandes promesas no eran vendidas inmediatamente al exterior, sino que realizaban buena parte de su desarrollo en el fútbol local.

Sin lugar a dudas, los apellidos más rimbombantes de este selecto grupo corresponden a: Martín Palermo, Juan Sebastián Verón y Marcos Rojo. Uno que se transformó en ídolo, otro que no pudo mostrar su talento y un último que casi prefiere ser olvidado.

Amado en el Pincha y en el Xeneize

El caso de Martín Palermo, el Titán, sea quizás el más exitoso de los tres. El delantero se formó, al igual que Ascacibar, en el León de La Plata, y permaneció seis temporadas allí hasta que en 1997 se confirmaría su traspaso a Boca Juniors.

Contaba Diego Armando Maradona que él fue el responsable de convencer al Loco de que termine vistiendo la casaca azul y oro, ya que también era buscado por el clásico rival: River Plate. “Salí de ahí y venite para acá. Hay un palo más…”, le habría dicho El Diego, que logró su cometido y lo convenció.

El resto es historia conocida. Palermo se convirtió en un ídolo total de la institución boquense, al punto de que, para su retiro, decidieron regalarle el arco de La Bombonera. Trece títulos, incluidas dos Copas Libertadores y una Intercontinental, pondrían el sello a esta fructífera relación.

Juan Sebastían Verón: de La Plata a La Boca

El otro caso se dio unos años antes. Se trata de una de las referencias más grandes en el mundo Pincharrata. Juan Sebastián Verón llegó a vestir la camiseta azul y oro con apenas 20 años en 1996, pero su paso no fue como lo hubiese deseado.

En el club porteño jugó nada más que 17 partidos y convirtió 4 goles, uno de ellos, justamente, a Estudiantes. Lo cierto es que La Brujita no pudo hacer pie en el Xeneize y seis meses más tarde cruzó el charco con destino a Italia para sumarse a la Sampdoria.

El caso Rojo: Ni Boca ni Estudiantes

Uno de los últimos casos en el tiempo y, seguro, el más recordado por los hinchas en la era moderna. Marcos Rojo anunció su regreso con bombos y platillos al Pincha, club al que volvía luego de haber sido titular con la selección, protagonista en varios equipos europeos, y con el fresco recuerdo de haber ganado la Copa Libertadores 10 años atrás.

Lamentablemente, no pudo asentarse en el equipo, y las constantes lesiones, sumadas a su mejorable estado físico, terminaron costandole la titularidad. Pese a haber sido recibido por una multitud platense, Marcos Rojo se sumó, apenas un año más tarde, a Boca Juniors, y declaró que llegaba al “club más grande de la Argentina”, una afirmación que no cayó bien entre los fanáticos Pincharratas.

4 años más tarde, en una situación similar, abandonaría Boca Juniors para ponerse la camiseta de Racing Club. Su relación, marcada por los constantes impedimentos físicos y algunas actuaciones desafortunadas, no terminó en el mejor de los estados con los hinchas del Xeneize.

