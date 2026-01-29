El crack del fútbol ecuatoriano Foto: @LaTri

Luego de haberse hecho públicas las negociaciones entre River Plate y Chelsea por Kendry Páez, la joya del fútbol ecuatoriano que tiene apenas 18 años, el deportista publicó un enigmático mensaje en redes sociales que dejó confundido a los hinchas millonarios.

Se trata de uno de los batacazos del mercado de pases. Lo inesperado de la transferencia, el renombre de los clubes involucrados y la velocidad con la que se concretó el traspaso sorprendió a todo el mundo del fútbol. Kendry Paéz llega a River luego de haber pasado por Chelsea, donde no pudo sumar minutos, y Racing de Strasburgo, donde había sido cedido, pero que tampoco pudo asentarse.

El futbolista publicó en sus redes sociales una imagen de un pinguino caminando hacia las montañas. Se lo conoce como el “Pingüino Nihilista”, y el meme se originó gracias al documental de Werner Herzog, donde uno de esta especie decide separarse de su colonia y, en vez de ir al mar a alimentarse, camina decidido hacia las montañas.

Un "pingüino nihilista" Foto: kendrypaez.10

En teoría, la imagen simboliza la convicción de elegir un camino diferente, no como fruto de una equivocación, sino como parte de una decisión consciente. En un contexto donde los jugadores se van cada vez más temprano de sudamérica con destino al fútbol europeo, la publicación de Páez puede adquirir un significado especial.

El camino del ecuatoriano parecía seguir los pasos de otros futbolistas, pero cuando su carrera iba camino a estancarse, sin poder sumar apariciones en el equipo francés, dio un giro de 180° para salvar su futuro. De llegar a River, se convertiría en el cuarto refuerzo del millonario.

El camino de Kendry Paez

Kendry Páez. Foto: Redes sociales

Con tan solo 15 años debutó en Independiente del Valle, uno de los equipos ecuatorianos que más ha dado que hablar en el último tiempo. Su velocidad y gambeta llamaron la atención de los grandes equipos del fútbol europeo.

Así fue como llegó a los Blues, el equipo liderado por Enzo Fernández. Pero su paso por Londres no fue como lo esperaba, y rapidamente tuvo que salir en busca de minutos al Racing de Estrasburgo, donde fue compañero de los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli.

En Francia solo pudo jugar 15 partidos, y fue titular en siete. Además, marcó un solo tanto y no pudo afirmarse en entre los titulares.

Su llegada al equipo de Marcelo Gallardo puede aportar desequilibrio y velocidad en una zona de la cancha donde el Muñeco necesita alternativas. Sería una cesión sin cargo de 18 meses.