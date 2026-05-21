Puerto Cabello Vs Juventud Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Puerto Cabello vs. Juventud, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 21/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Misael Delgado, ubicado en Valencia.

¿Por dónde ver en vivo Puerto Cabello vs. Juventud, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Puerto Cabello y Juventud se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Puerto Cabello vs. Juventud, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ulloa Angulo, Diego, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Puerto Cabello choca ante Juventud, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Misael Delgado ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.