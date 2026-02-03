Estadio Monumental. Foto: River Plate.

River Plate acordó un nuevo convenio vinculado a los derechos de naming del Estadio Monumental, que le permitirá obtener ingresos de al menos 30 millones de dólares a partir de 2027. La institución de Núñez rescindió de mutuo acuerdo el contrato que mantenía con la cadena de supermercados Chango Más (Dorinka), que había puesto su marca en el nombre del estadio desde 2022 hasta 2027 a cambio de unos 20 millones de dólares en total.

La salida anticipada de River lo habilitó a negociar un nuevo patrocinio para el Monumental, que es el estadio con mayor capacidad de Sudamérica (85.018 espectadores) y que figura entre los recintos más importantes de la región. Según la información recabada por La Página Millonaria, River aseguró un ingreso base de 30 millones de dólares por ceder la potestad de negociar el naming del Monumental a partir del 1° de enero de 2027, aunque ese monto podría aumentar si la marca que finalmente se adhiere supera ese valor mínimo pactado.

El estadio de River quedará techado y con mayor capacidad. Foto: Captura

La empresa estadounidense Live Nation, especializada en la organización de recitales y eventos en vivo, está involucrada en este nuevo acuerdo y tendrá un papel clave en la comercialización del nombre del estadio. Parte del convenio general entre River y Live Nation contempla no solo el naming, sino también la promoción de espectáculos y recitales por una década fortaleciendo la relación entre el club y la productora.

Este nuevo ingreso colocará a River como el club de fútbol sudamericano que más recauda por los derechos de nombre de su estadio, superando a instituciones como Corinthians, Palmeiras y Atlético Mineiro, cuyos contratos de naming generan alrededor de 2,84 millones de dólares anuales para los clubes brasileños. Además, el acuerdo se inscribe en un momento de transformación para el Estadio Monumental, ya que el club presidido por Stefano Di Carlo anunció un ambicioso plan de obras que incluye la ampliación y el techado con el objetivo de elevar su capacidad y modernizar la infraestructura del campo de juego.