Franco Colapinto completó el primer día de pruebas en Bahrein: desperfecto con su Alpine y bandera roja
El piloto argentino participó de las actividades en el Circuito Internacional de Bahrein, de cara a una nueva temporada de Fórmula 1.
Franco Colapinto completó la primera jornada de las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahrein, de cara a lo que será su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1. Sin embargo, hubo un desperfecto con su auto que obligó a sacar la bandera roja.
Más allá de que los resultados son irrelevantes en esta clase de tests, el argentino finalizó la actividad del miércoles en último lugar entre los pilotos que salieron a girar.
Colapinto, a bordo del nuevo Alpine, sufrió un problema en su monoplaza A526, en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes, aunque pudo regresar a la pista para finalizar la prueba.
El primer test del día en Baréin lo lideró el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con un tiempo de 1:35.433 en 65 vueltas, seguido de cerca por el McLaren de Oscar Piastri (1:35.602 en 54 vueltas).
Colapinto finalizó el circuito con 28 vueltas y un mejor tiempo de 1:40.330. Previamente, en las primeras pruebas en el circuito de Barcelona también había causado la primera bandera roja del día.
Away we go for 2026 #F1Testing 🙌 @FranColapinto kicks off today’s running. pic.twitter.com/sMgY41PdGg— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 11, 2026
Los test de pretemporada se extenderán en dos sesiones este miércoles en dos horarios (4 a 8 y 9 a 13), y se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00