Franco Colapinto en las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 2026. Foto: X AlpineF1Team

Franco Colapinto completó la primera jornada de las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahrein, de cara a lo que será su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1. Sin embargo, hubo un desperfecto con su auto que obligó a sacar la bandera roja.

Más allá de que los resultados son irrelevantes en esta clase de tests, el argentino finalizó la actividad del miércoles en último lugar entre los pilotos que salieron a girar.

Colapinto, a bordo del nuevo Alpine, sufrió un problema en su monoplaza A526, en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes, aunque pudo regresar a la pista para finalizar la prueba.

El primer test del día en Baréin lo lideró el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con un tiempo de 1:35.433 en 65 vueltas, seguido de cerca por el McLaren de Oscar Piastri (1:35.602 en 54 vueltas).

Colapinto finalizó el circuito con 28 vueltas y un mejor tiempo de 1:40.330. Previamente, en las primeras pruebas en el circuito de Barcelona también había causado la primera bandera roja del día.

Away we go for 2026 #F1Testing 🙌 @FranColapinto kicks off today’s running. pic.twitter.com/sMgY41PdGg — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 11, 2026

Los test de pretemporada se extenderán en dos sesiones este miércoles en dos horarios (4 a 8 y 9 a 13), y se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.

