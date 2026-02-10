Franco Colapinto calienta motores en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin: días, horarios y televisación
Alpine confirmó que el joven piloto argentino se subirá a bordo del A526 en el circuito de Sakhir, donde se llevará a cabo el segundo test para optimizar el rendimiento de los monoplazas antes del comienzo de la próxima temporada en Australia. Todos los detalles dentro de la nota.
La Fórmula 1 calentará nuevamente los motores del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en Bahréin, donde comenzará el segundo test de pretemporada, después del inicial que se realizó del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona-Cataluña (España).
Cada día, las escuderías tendrán cada día un total de nueve horas disponibles para salir a la pista, con una hora marcada de descanso para almorzar. Los equipos solo pueden poner un monoplaza en el circuito. Por ello, los pilotos deben turnarse para las pruebas.
En este contexto, Alpine ya confirmó que Franco Colapinto saldrá a la pista en el primer turno del miércoles y, luego, le cederá el monoplaza a su compañero Pierre Gasly, quien tendrá jornada completa el jueves 12, al igual que el piloto argentino el viernes 13.
La máxima categoría del automovilismo también informó que para la sesión de esta semana en Bahréin solo será televisada la última hora. En tanto, la siguiente sesión que se llevará a cabo del miércoles 18 al viernes 20 de febrero, contará con transmisión completa.
La Fórmula 1 extendió sus sesiones de prueba este año a raíz del profundo cambio reglamentario. Como se mencionó anteriormente, primero se realizó una prueba “privada” de cinco días en Barcelona, donde todas las escuderías probaron su coche, menos Williams.
Ahora, los equipos tendrán dos sesiones cruciales para optimizar el monoplaza en Bahréin, un circuito que cuenta con una extensión de 5.412m y que para este año ocupa la cuarta fecha del calendario tras los Grandes Premios de Australia, China y Japón.
Fórmula 1: los días y horarios de los test de pretemporada en Bahréin
Días: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero
Horarios:
- 04:00 a 13:00 horas (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay)
- 03:00 a 12:00 horas (Bolivia y Venezuela)
- 02:00 a 11:00 horas (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)
- 01:00 a 10:00 horas (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua)
Transmisión:
- Fox Sports (Argentina)
- Disney+ (Latinoamérica)
- ESPN Deportes (Estados Unidos)
- DAZN (España)
¿Cuándo empieza la Fórmula 1?
La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park, de Melbourne. Los fanáticos argentinos podrá ver la carrera a partir de las 01:00 de la madrugada.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00