Franco Colapinto calienta motores en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin:

La Fórmula 1 calentará nuevamente los motores del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en Bahréin, donde comenzará el segundo test de pretemporada, después del inicial que se realizó del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona-Cataluña (España).

Cada día, las escuderías tendrán cada día un total de nueve horas disponibles para salir a la pista, con una hora marcada de descanso para almorzar. Los equipos solo pueden poner un monoplaza en el circuito. Por ello, los pilotos deben turnarse para las pruebas.

El Alpine A526 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

En este contexto, Alpine ya confirmó que Franco Colapinto saldrá a la pista en el primer turno del miércoles y, luego, le cederá el monoplaza a su compañero Pierre Gasly, quien tendrá jornada completa el jueves 12, al igual que el piloto argentino el viernes 13.

La máxima categoría del automovilismo también informó que para la sesión de esta semana en Bahréin solo será televisada la última hora. En tanto, la siguiente sesión que se llevará a cabo del miércoles 18 al viernes 20 de febrero, contará con transmisión completa.

Franco Colapinto a bordo del Alpine A526 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

La Fórmula 1 extendió sus sesiones de prueba este año a raíz del profundo cambio reglamentario. Como se mencionó anteriormente, primero se realizó una prueba “privada” de cinco días en Barcelona, donde todas las escuderías probaron su coche, menos Williams.

Ahora, los equipos tendrán dos sesiones cruciales para optimizar el monoplaza en Bahréin, un circuito que cuenta con una extensión de 5.412m y que para este año ocupa la cuarta fecha del calendario tras los Grandes Premios de Australia, China y Japón.

Fórmula 1: los días y horarios de los test de pretemporada en Bahréin

Días: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero

Horarios:

04:00 a 13:00 horas (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay)

03:00 a 12:00 horas (Bolivia y Venezuela)

02:00 a 11:00 horas (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

01:00 a 10:00 horas (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua)

Transmisión:

Fox Sports (Argentina)

Disney+ (Latinoamérica)

ESPN Deportes (Estados Unidos)

DAZN (España)

¿Cuándo empieza la Fórmula 1?

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore y Pierre Gasly. Foto: REUTERS

La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park, de Melbourne. Los fanáticos argentinos podrá ver la carrera a partir de las 01:00 de la madrugada.

