El mensaje de Alpine que ilusiona tras los test de pretemporada de Colapinto en F1:

Franco Colapinto en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Con los datos en la mano luego de que finalicen los test de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Bahrein, Alpine, la escudería francesa para la que pilota Franco Colapinto, publicó en Instagram los resultados que obtuvo el argentino durante la prueba del viernes.

El mensaje esperanzador de Alpine sobre Franco Colapinto

Según el posteo publicado, correspondiente al tercer día de pruebas de la pretemporada, el nacido en Pilar completó 144 vueltas, recorriendo una distancia de 779 kilómetros. “Un gran cambio hoy para todos, tanto en la pista como en Enstone. 144 vueltas y muchos datos para la prueba de la próxima semana”, escribieron desde la cuenta de Alpine.

La sesión de entrenamiento resultó ser positiva para Franco Colapinto. Además de la cantidad de kilómetros sumada arriba del auto, equivalente a correr dos Grandes Premios, consiguió colocarse entre los seis conductores más rápidos de la jornada matutina y entre los ocho mejores de la sesión de la tarde.

Los resultados del día tres de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 Foto: @AlpineF1team

Los resultados de Franco Colapinto en los test del viernes en Bahréin

En el primer tramo de la jornada, el bonaerense giró 64 veces en el Circuito Internacional de Sakhir. Su mejor registro obtenido fue de 1:36,874, con lo que logró colarse entre los 6 mejores pilotos. No sería su mejor desempeño durante todo el día.

Durante la tarde, dio 80 vueltas más y su mejor tiempo fue de 1:35.806. No solo fue el mejor tiempo del argentino en el circuito y octavo entre todos los pilotos, sino que también se consagró como el más rápido de la escudería Alpine, venciendo a su compañero Pierre Gasly con 1:36.723.

Resultados de los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein

Franco Colapinto en las pruebas de pre temporada de la Fórmula 1. Foto: REUTERS

La tabla la lideran los dos autos de Mercedes. Kimi Antonelli consiguió el primer puesto con una vuelta de 1:33.669. Lo siguió su compañero George Russell con 1:33.918. El podio lo completa un histórico de la categoría, Lewis Hamilton, que concretó 150 vueltas y terminó a medio segundo de Kimi Antonelli.

Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Gabriel Bortoletto (Audi) quedaron como los peores clasificados de la jornada. Quedaron sin correr el vigente campeón del título, Lando Norris; el compañero de Colapinto, Pierre Gasly; la joven promesa, Arvid Lindblad; Fernando Alonso y Charles Leclerc.

