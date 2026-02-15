La exigente rutina física de Franco Colapinto antes del comienzo de la Fórmula 1:

La exigente rutina física de Franco Colapinto para la Fórmula 1. Foto: Instagram @francolapinto

A menos de un mes para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto continúa con su puesta a punto. Esta vez, el piloto de Alpine compartió un video de su extenuante preparación física para encarar su tercer año en la máxima categoría.

“Días de pretemporada arriba y abajo del auto. ¡Estamos con todo, dale!”, publicó el argentino en su cuenta oficial de Instagram, donde se lo ve haciendo ejercicios con su cabeza para fortalecer el cuello, una parte vital del cuerpo para resistir las fuerzas G.

La exigente rutina física de Franco Colapinto antes del comienzo de la Fórmula 1. Créditos: Instagram @francolapinto

En cada curva, las fuerzas G (o de gravedad) hacen que el piloto se desplace dentro del coche hacia adelante, atrás y los lados soportando hasta cuatro o cinco veces el peso de su cabeza en cada giro. Por este motivo, el cuello debe estar muy entrenado y fortalecido.

Entre otro de los videos compartidos, el joven pilarense aparece realizando ejercicios de coordinación y reacción, rodeado de seis luces que se alternan y el piloto debe tocar rápidamente al prenderse. La reacción es primordial para los pilotos al momento de la largada.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2026/02/15/674534.mp4

De esta manera, el piloto de Alpine no descansa y continúa con la preparación para el inicio de su tercera temporada en la Fórmula 1, después de su debut con Williams en el Gran Premio de Monza (Italia), donde finalizó décimo segundo tras largar decimoctavo.

La temporada 2026 de la máxima categoria empieza el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park, de Melbourne. Los fanáticos argentinos podrán ver la carrera a partir de las 01:00 de la madrugada.

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026

Franco Colapinto a bordo del Alpine A526 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00 Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00 Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00 Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00 Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00 Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00 Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00 Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00 Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00 Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00 Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00 Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00 Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00 Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00 Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00 Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00 Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00 Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00 Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00 Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00 Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00 Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00 Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00 Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00 Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00 Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00 Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00 Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00 Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00 Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00

Los 22 pilotos que correrán en la Fórmula 1 durante 2026