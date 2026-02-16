Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
lunes, 16 de febrero de 2026, 19:45
Mattia Colnaghi, el piloto argentino que correrá en Fórmula 3 durante 2026.
Mattia Colnaghi, el piloto argentino que correrá en Fórmula 3 durante 2026. Foto: X @OfficialMPteam

Además de Franco Colapinto en la Fórmula 1, y Nicolás Varrone en la Fórmula 2, Argentina contará con la presencia de otro piloto nacional en la Fórmula 3: Mattia Colnaghi, el ítalo-argentino que correrá para la escudería MP Motorsport en la tercera máxima categoría del automovilismo.

Al igual que Colapinto y Varrone, Colnaghi tendrá su debut en F3 el próximo domingo 8 de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia, en el circuito urbano de Albert Park (Melbourne). Justamente, el ítalo-argentino será el primero en participar del GP de Australia.

Mattia Colnaghi, Tuukka Taponen y Alessandro Giusti. Foto: X @OfficialMPteam

A diferencia de la F1 y la F2, en la F3 cada escudería cuenta con tres pilotos. ¿Quiénes son los dos compañeros de Colnaghi en MP Motosport? El finlandés Tuukka Taponen (19) y el francés Alessandro Giusti (19), quien ya representó a dicha marca durante 2025.

Los rookies brasileños Fernando Barrichello (AIX Racing) y Pedro Clerot (Rodin Motorsport), y los también rookies mexicanos Ernesto Rivera (Campos Racing) y José Garfias (Prema Racing), completan la “sangre latina” que tendrá la tercera categoría en la próxima temporada.

El diseño del monoplaza que conducirá Mattia Colnaghi en Fórmula 3. Foto: X @OfficialMPteam

Entre otras particularidades, los jóvenes pilotos solo correrán 10 Grandes Premios a lo largo de toda la campaña. ¿Cuáles son? Australia, Bahréin, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Monza y Madrid, éste último reemplaza al Gran Premio de Imola (Italia).

Las fechas de las 10 carreras que correrá Mattia Colnaghi

  1. Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo
  2. Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril
  3. Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio
  4. Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio
  5. Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio
  6. Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio
  7. Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio
  8. Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio
  9. Gran Premio de Monza: domingo 6 de septiembre
  10. Gran Premio de Madrid: domingo 13 de septiembre

Los 30 pilotos que correrán en la Fórmula 3 durante 2026

Los 30 pilotos de Fórmula 3 para la temporada 2026. Foto: X @F1
  • Campos Racing: Théophile Nael (1), Ugo Ugochukwu (2) y Ernesto Rivera (3)
  • Trident: Noah Stromsted (4), Freddie Slater (5) y Matteo De Palo (6)
  • MP Motorsport: Mattia Colnaghi (7), Tuukka Taponen (8) y Alessandro Giusti (9)
  • ART Gran Prix: Taito Kato (10), Maciel Gladysz (11) y Kanato Le (12)
  • Van Amersfoort Racing: Hiyu Yamakoshi (14), Enzo Deligny (15) y Bruno Del Pino (16)
  • Rodin Motosport: Pedro Clerot (17), Brando Badoer (18) y Christian Ho (19)
  • Prema: Louis Sharp (20), James Wharton (21) y José Garfias (22)
  • Hitech: Michael Shin (23), Fionn McLaughlin (24) y Jim Nakamura (25)
  • AIX Racing: Brad Benavides (26), Yevan David (27) y Fernando Barrichello (28)
  • Lucas Oil DAMS: Nicola Lacorte (29), Nandhavud Bhirombhakdi (30) y Gerrard Xie (31)