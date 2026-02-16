Mattia Colnaghi, el piloto argentino que correrá en Fórmula 3 durante 2026. Foto: X @OfficialMPteam

Además de Franco Colapinto en la Fórmula 1, y Nicolás Varrone en la Fórmula 2, Argentina contará con la presencia de otro piloto nacional en la Fórmula 3: Mattia Colnaghi, el ítalo-argentino que correrá para la escudería MP Motorsport en la tercera máxima categoría del automovilismo.

Al igual que Colapinto y Varrone, Colnaghi tendrá su debut en F3 el próximo domingo 8 de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia, en el circuito urbano de Albert Park (Melbourne). Justamente, el ítalo-argentino será el primero en participar del GP de Australia.

Mattia Colnaghi, Tuukka Taponen y Alessandro Giusti. Foto: X @OfficialMPteam

A diferencia de la F1 y la F2, en la F3 cada escudería cuenta con tres pilotos. ¿Quiénes son los dos compañeros de Colnaghi en MP Motosport? El finlandés Tuukka Taponen (19) y el francés Alessandro Giusti (19), quien ya representó a dicha marca durante 2025.

Los rookies brasileños Fernando Barrichello (AIX Racing) y Pedro Clerot (Rodin Motorsport), y los también rookies mexicanos Ernesto Rivera (Campos Racing) y José Garfias (Prema Racing), completan la “sangre latina” que tendrá la tercera categoría en la próxima temporada.

El diseño del monoplaza que conducirá Mattia Colnaghi en Fórmula 3. Foto: X @OfficialMPteam

Entre otras particularidades, los jóvenes pilotos solo correrán 10 Grandes Premios a lo largo de toda la campaña. ¿Cuáles son? Australia, Bahréin, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Monza y Madrid, éste último reemplaza al Gran Premio de Imola (Italia).

Las fechas de las 10 carreras que correrá Mattia Colnaghi

Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio Gran Premio de Monza: domingo 6 de septiembre Gran Premio de Madrid: domingo 13 de septiembre

Los 30 pilotos que correrán en la Fórmula 3 durante 2026

Los 30 pilotos de Fórmula 3 para la temporada 2026. Foto: X @F1