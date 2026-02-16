Mattia Colnaghi llega a la Fórmula 3: sus compañeros, la “sangre latina” y las fechas de las 10 carreras que disputará en 2026
El piloto ítalo-argentino participará en la tercera máxima categoría que, comparada con F1 y F2, tiene algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, hay un total de 30 corredores. Conocé los detalles para acompañar a la joven promesa del automovilismo.
Además de Franco Colapinto en la Fórmula 1, y Nicolás Varrone en la Fórmula 2, Argentina contará con la presencia de otro piloto nacional en la Fórmula 3: Mattia Colnaghi, el ítalo-argentino que correrá para la escudería MP Motorsport en la tercera máxima categoría del automovilismo.
Al igual que Colapinto y Varrone, Colnaghi tendrá su debut en F3 el próximo domingo 8 de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia, en el circuito urbano de Albert Park (Melbourne). Justamente, el ítalo-argentino será el primero en participar del GP de Australia.
A diferencia de la F1 y la F2, en la F3 cada escudería cuenta con tres pilotos. ¿Quiénes son los dos compañeros de Colnaghi en MP Motosport? El finlandés Tuukka Taponen (19) y el francés Alessandro Giusti (19), quien ya representó a dicha marca durante 2025.
Los rookies brasileños Fernando Barrichello (AIX Racing) y Pedro Clerot (Rodin Motorsport), y los también rookies mexicanos Ernesto Rivera (Campos Racing) y José Garfias (Prema Racing), completan la “sangre latina” que tendrá la tercera categoría en la próxima temporada.
Entre otras particularidades, los jóvenes pilotos solo correrán 10 Grandes Premios a lo largo de toda la campaña. ¿Cuáles son? Australia, Bahréin, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Monza y Madrid, éste último reemplaza al Gran Premio de Imola (Italia).
Las fechas de las 10 carreras que correrá Mattia Colnaghi
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio
- Gran Premio de Monza: domingo 6 de septiembre
- Gran Premio de Madrid: domingo 13 de septiembre
Los 30 pilotos que correrán en la Fórmula 3 durante 2026
- Campos Racing: Théophile Nael (1), Ugo Ugochukwu (2) y Ernesto Rivera (3)
- Trident: Noah Stromsted (4), Freddie Slater (5) y Matteo De Palo (6)
- MP Motorsport: Mattia Colnaghi (7), Tuukka Taponen (8) y Alessandro Giusti (9)
- ART Gran Prix: Taito Kato (10), Maciel Gladysz (11) y Kanato Le (12)
- Van Amersfoort Racing: Hiyu Yamakoshi (14), Enzo Deligny (15) y Bruno Del Pino (16)
- Rodin Motosport: Pedro Clerot (17), Brando Badoer (18) y Christian Ho (19)
- Prema: Louis Sharp (20), James Wharton (21) y José Garfias (22)
- Hitech: Michael Shin (23), Fionn McLaughlin (24) y Jim Nakamura (25)
- AIX Racing: Brad Benavides (26), Yevan David (27) y Fernando Barrichello (28)
- Lucas Oil DAMS: Nicola Lacorte (29), Nandhavud Bhirombhakdi (30) y Gerrard Xie (31)