explotó el motor del argentino Mattia Colnaghi. Foto: Captura

Mattia Colnaghi no tuvo un buen arranque en la Fórmula 3. Durante la primera práctica en el circuito de Melbourne, Austraia, el italo-argentino sufrió la rotura del motor y el posterior incendio de su monoplaza MP Motorsport.

Colnaghi fue uno de los primeros en abrir la sesión de 40 minutos. Antes la desafortunada rotura, se ubicaba decimotercero, apenas dos puestos por detrás de su compañero, el finlandés Tuukka Taponen.

Así explotaba el motor de Mattia Colnaghi. Video: F1TV

Pese a un avance prometedor, el monoplaza del equipo MP Motorsport explotó, provocando las llamas y dejando una enorme estela de humo en la recta principal del Albert Park.

Según trascendió, el motivo del incidente fue por una falla en su unidad de potencia.

Las enormes llamaradas salieron del Mecachrome de seis cilindros que portan todos los autos de F3. Si bien primero se mostró la bandera amarilla, de inmediato salió la roja que marcó el final de la única tanda de entrenamientos para la categoría.

En la previa, el nacido y criado en Monza, Italia, afirmó que apunta a lograr el título de la división. Cabe recordar que fue campeón de la F4 Española 2024 y de la Eurocup 3 en 2025, ambos títulos conseguidos con la licencia italiana, la cual abandonó al cierre de 2025 para comenzar a correr con la de la Argentina.

Mattia Colnaghi, el piloto argentino que correrá en Fórmula 3 durante 2026. Foto: X @OfficialMPteam

Las fechas de las 10 carreras que correrá Mattia Colnaghi en la F3

Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio Gran Premio de Monza: domingo 6 de septiembre Gran Premio de Madrid: domingo 13 de septiembre

Los 30 pilotos que correrán en la Fórmula 3 durante 2026