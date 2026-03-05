Video impactante: así explotó el motor del argentino Mattia Colnaghi en la Fórmula 3
Las enormes llamaradas salieron del Mecachrome de seis cilindros que portan todos los autos de F3. Según trascendió, el motivo del incidente fue por una falla en su unidad de potencia.
Mattia Colnaghi no tuvo un buen arranque en la Fórmula 3. Durante la primera práctica en el circuito de Melbourne, Austraia, el italo-argentino sufrió la rotura del motor y el posterior incendio de su monoplaza MP Motorsport.
Colnaghi fue uno de los primeros en abrir la sesión de 40 minutos. Antes la desafortunada rotura, se ubicaba decimotercero, apenas dos puestos por detrás de su compañero, el finlandés Tuukka Taponen.
Pese a un avance prometedor, el monoplaza del equipo MP Motorsport explotó, provocando las llamas y dejando una enorme estela de humo en la recta principal del Albert Park.
Según trascendió, el motivo del incidente fue por una falla en su unidad de potencia.
Las enormes llamaradas salieron del Mecachrome de seis cilindros que portan todos los autos de F3. Si bien primero se mostró la bandera amarilla, de inmediato salió la roja que marcó el final de la única tanda de entrenamientos para la categoría.
En la previa, el nacido y criado en Monza, Italia, afirmó que apunta a lograr el título de la división. Cabe recordar que fue campeón de la F4 Española 2024 y de la Eurocup 3 en 2025, ambos títulos conseguidos con la licencia italiana, la cual abandonó al cierre de 2025 para comenzar a correr con la de la Argentina.
Las fechas de las 10 carreras que correrá Mattia Colnaghi en la F3
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio
- Gran Premio de Monza: domingo 6 de septiembre
- Gran Premio de Madrid: domingo 13 de septiembre
Los 30 pilotos que correrán en la Fórmula 3 durante 2026
- Campos Racing: Théophile Nael (1), Ugo Ugochukwu (2) y Ernesto Rivera (3)
- Trident: Noah Stromsted (4), Freddie Slater (5) y Matteo De Palo (6)
- MP Motorsport: Mattia Colnaghi (7), Tuukka Taponen (8) y Alessandro Giusti (9)
- ART Gran Prix: Taito Kato (10), Maciel Gladysz (11) y Kanato Le (12)
- Van Amersfoort Racing: Hiyu Yamakoshi (14), Enzo Deligny (15) y Bruno Del Pino (16)
- Rodin Motosport: Pedro Clerot (17), Brando Badoer (18) y Christian Ho (19)
- Prema: Louis Sharp (20), James Wharton (21) y José Garfias (22)
- Hitech: Michael Shin (23), Fionn McLaughlin (24) y Jim Nakamura (25)
- AIX Racing: Brad Benavides (26), Yevan David (27) y Fernando Barrichello (28)
- Lucas Oil DAMS: Nicola Lacorte (29), Nandhavud Bhirombhakdi (30) y Gerrard Xie (31)