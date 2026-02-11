El refuerzo apuntado por Riquelme Foto: @juampireynoso

Tras la frustrada llegada de Hinestroza y el pase de Ascacibar, Boca suma una nueva novela del mercado de pases.

Es que pese a tener encaminada la llegada de Edwuin Cetré tras al alcanzar acuerdos con Estudiantes y DIM, los dueños de su pase, una vieja lesión en la rodilla del colombiano complicó el arribo del extremo a La Boca.

Ante esto, los médicos del Xeneize alertaron a los dirigentes de la situación y, en la noche del martes, el pase parecía caído.

Edwin Cetré; Estudiantes de La Plata. Foto: NA.

Sin embargo, en las últimas horas, desde el club que comanda Juan Román Riquelme se comunicaron con Estudiantes para intentar reflotar el pase del delantero de 28 años.

Con las mismas condiciones que se habían acordado previamente, Boca pretende un préstamo por un año con opción de compra.

De esta manera, el club de La Ribera se “arriesga” en la contratación del colombiano y, en caso de no presentar inconvenientes, la operación final se haría en diciembre del 2026.

Edwuin Cetré, Estudiantes. Foto: Instagram ligaprofesionalafa

Esto sería un alivio y una complicación para Estudiantes: el Pincha necesita liberar presupuesto ante una economía flaca que no pudo acondicionar el acuerdo con Foster Gillet, pero un préstamo tendría un costo muy alto para Verón y la dirigencia.

Además, el colombiano finaliza su contrato a finales de 2026 por lo que, en caso de concretarse su salida ahora, debería acordar su renovación de contrato con el club platense.

Desde las entrañas del León no verían con buenos ojos esta operación pero lo cierto es que no llegaron otras ofertas por el punta, que también vio frustrada su salida a Athletico Paranaense. Son horas decisivas y el futuro del colombiano se define en La Plata y en La Boca.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert