La que levantó Messi en Qatar llega a la Argentina:

La Selección Argentina en Qatar. Foto: NA.

En el año del Mundial, el Tour del Trofeo FIFA sale a la cancha y llega a la Argentina en febrero próximo, cuando los hinchas albicelestes podrán estar cerca de la Copa del Mundo original que levantó Lionel Messi en Qatar.

Presentado por Coca Cola, la copa más linda estará en Buenos Aires el 19 y 20 de febrero, con la importancia que dicha gira es la única vez que sale de la sede de FIFA en Suiza.

La Copa del Mundo. Foto: REUTERS

Tal como mencionan los campeones del mundo, solo los que tocan la gloria saben lo que pesa. Luego de la explosión de los festejos, la Copa vuelve a su estuche y los jugadores dan la vuelta olímpica con una réplica exacta.

Ante esto, todo futbolero que pueda estar cerca podrá sentirse un poco futbolista y vivir lo que vivieron los integrantes de la Scaloneta el 18 de diciembre del 2022 en el estadio Lusail.

El plantel de la Selección Argentina, campeón en Qatar 2022. Foto: NA.

Para esto, habrá que estar presente el viernes 20 de febrero de 9:00 a 20:00 en el predio de La Rural, donde estará expuesto el trofeo y habrá experiencias exclusivas e inmersivas solo para fanáticos.

El Tour del Trofeo comenzó por Arabia Saudita el 3 de enero y llegará a América el 13 de febrero, cuando aterrice en Guatemala. La gira continuará por Honduras, Colombia, Ecuador y para luego pisar nuestro país.

Copa del Mundo en el Tour del Trofeo de FIFA. Foto: NA

Tras la visita porteña, partirá a Uruguay para cerrar su etapa sudamericana con tres visitas (Río de Janeiro, San Pablo y Brasilia) a Brasil.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert