La que levantó Messi en Qatar llega a la Argentina: ¿cuándo y dónde ver la Copa del Mundo en Buenos Aires?
En la previa al Mundial 2026, el trofeo más importante de selecciones llega al país. Conocé todos los detalles en la nota.
En el año del Mundial, el Tour del Trofeo FIFA sale a la cancha y llega a la Argentina en febrero próximo, cuando los hinchas albicelestes podrán estar cerca de la Copa del Mundo original que levantó Lionel Messi en Qatar.
Presentado por Coca Cola, la copa más linda estará en Buenos Aires el 19 y 20 de febrero, con la importancia que dicha gira es la única vez que sale de la sede de FIFA en Suiza.
Tal como mencionan los campeones del mundo, solo los que tocan la gloria saben lo que pesa. Luego de la explosión de los festejos, la Copa vuelve a su estuche y los jugadores dan la vuelta olímpica con una réplica exacta.
Ante esto, todo futbolero que pueda estar cerca podrá sentirse un poco futbolista y vivir lo que vivieron los integrantes de la Scaloneta el 18 de diciembre del 2022 en el estadio Lusail.
Para esto, habrá que estar presente el viernes 20 de febrero de 9:00 a 20:00 en el predio de La Rural, donde estará expuesto el trofeo y habrá experiencias exclusivas e inmersivas solo para fanáticos.
El Tour del Trofeo comenzó por Arabia Saudita el 3 de enero y llegará a América el 13 de febrero, cuando aterrice en Guatemala. La gira continuará por Honduras, Colombia, Ecuador y para luego pisar nuestro país.
Tras la visita porteña, partirá a Uruguay para cerrar su etapa sudamericana con tres visitas (Río de Janeiro, San Pablo y Brasilia) a Brasil.
Por Matías Greisert
X: @MatiasGreisert