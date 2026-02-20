El central hermano de Lautaro que podría robarle el puesto en Boca Juniors Foto: @gloriosoxene1ze

“Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea”, reza una de las frases más icónicas del Martín Fierro, escrito por José Hernández en una Argentina que venía de atravesar las sangrientas guerras entre unitarios y federales. Sin embargo, sobran los casos de personas que comparten linaje y, a la vez, luchan entre sí para obtener un bien, privilegio u obsequio. Tal es la historia que pueden protagonizar los hermanos Di Lollo, centrales en Boca, con el ascenso de Joaquín a Primera División.

Lautaro Di Lollo lleva la 2 en la espalda y el escudo azul y oro en el pecho. Es el central titular del equipo dirigido por Claudio Úbeda y hace dupla con Ayrton Costa. Sin embargo, su posición entre los 11 del Xeneize podría empezar a correr riesgo, y su hermano es el culpable.

Joaquín es categoría 2007 y fue subido a entrenar con la primera en la práctica del pasado martes en el predio de Ezeiza. Al igual que Lautaro, juega de central y es muy fuerte físicamente. Se destaca por la salida de abajo y el buen juego aéreo.

El hermano del defensor central de Boca Juniors fue subido a entrenar con la Primera Foto: Planetabj

Llegó a Boca a los 6 años, cuando lo vieron jugar al baby fútbol y lo llamaron para que se pruebe en el Xeneize. Así arrancó el sueño de Joaquín justo un año después del arribo de su hermano Lautaro al club. Ambos crecieron a la par y el mayor (que nació en 2004) logró su debut en 2022. Una vez Maradona dijo: “Nuestra habitación de chicos era tan chica que con mis hermanos soñábamos todos lo mismo”. En el caso de los Di Lollo, el significado es literal.

Durante años, su madre los llevó a ambos a los entrenamientos mientras su padre trabajaba. A los dos los pusieron en el fondo, defendiendo la línea de cal, pero también los anhelos de la familia, para aprovechar lo altos que son y sus condiciones físicas en general.

Lautaro Di Lollo, defensor de Boca Juniors. Foto: Instagram @lauty.dilollo.

Joaquín actualmente integra la Cuarta División, y es dirigido por Roberto “Tito” Pompei. El martes fue subido a primera y ensayó una de las alternativas que probó Ubeda en cancha con Lucas Blondel, Dylan Villalba y Blas Moyano. En Boca se preguntan si se consolidará una defensa con apellido repetido o uno de los hermanos se impondrá sobre el otro.

Por otro lado, mientras el equipo atraviesa un momento de suma delicadeza, desde el cuerpo técnico esperan que las variantes que suben desde las divisiones inferiores ayuden a encontrar la solidez defensiva que tanto precisa el equipo. Boca jugará el viernes 20 de febrero ante Racing y una derrota podría poner punto final en el camino de Úbeda al frente del equipo.

Los próximos partidos de Boca

Claudio Úbeda. Foto: NA

A Boca se le aproxima una racha de partidos que será determinante para el futuro de la institución. El empate contra Platense y la anterior derrota frente a Vélez pusieron en la cuerda floja al cuerpo técnico, que busca una victoria que le afloje la soga del cuello.