Primera reunión de la mesa política con Diego Santilli como jefe de Gabinete: el Gobierno quiere destrabar tres leyes en el Congreso

Casa Rosada. Foto: REUTERS

Por primera vez desde la salida de Manuel Adorni de la estructura de poder, el Gobierno reunirá a su mesa política en la Casa Rosada este miércoles 8 de julio. El encuentro marcará el debut formal de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete en una convocatoria destinada a repasar minuciosamente las negociaciones con las provincias y a aceitar la estrategia que el oficialismo desplegará en el Congreso.

La cumbre estaba originalmente programada para el martes a las 13 en las oficinas del ministro coordinador. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que durante el fin de semana se tomó la decisión de postergarla para el día siguiente con el objetivo explícito de evitar una superposición con el duelo de la Selección Argentina, que disputó los octavos de final del Mundial contra Egipto.

Más allá del contexto futbolístico, la cita servirá para estrenar las funciones de Santilli, quien quedó a cargo de la coordinación política global del Gabinete mientras mantiene bajo su órbita las complejas negociaciones con los gobernadores y los bloques dialoguistas en el Palacio Legislativo.

En este armado, Santilli cuenta con la asistencia de los siguientes funcionarios:

Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete y encargado directo del vínculo con diputados y senadores

Los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

El asesor presidencial Santiago Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei

Las tres prioridades del Gobierno en el Congreso

Tal como Karina Milei transmitió ante legisladores oficialistas en Balcarce 50, los esfuerzos de la Casa Rosada se focalizarán de ahora en adelante en tres grandes iniciativas:

La reforma política: es el proyecto que menor avance registra en el Senado debido a la férrea resistencia de los bloques aliados a eliminar las PASO, una modificación que en el Gobierno consideran fundamental para el proyecto de reelección de Javier Milei. Para seducir a los mandatarios provinciales dialoguistas, el oficialismo evalúa habilitar las “listas colectoras”, un mecanismo que permitiría a diferentes ofertas legislativas competir bajo la candidatura presidencial única de Milei.

El régimen de Zona Fría: este proyecto busca suprimir los subsidios a las tarifas de gas en provincias clave como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Tras lograr la media sanción en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo busca garantizar los votos en el Senado ofreciendo como moneda de cambio un sistema de subsidios a la electricidad para las denominadas “zonas cálidas” (Jujuy, Tucumán, Salta, Misiones, Santa Fe y Catamarca), detalle que aún debe ser formalmente introducido en el articulado.

Modificaciones a Inocencia Fiscal: el texto final de este régimen aún requiere una definición del Ejecutivo antes de ser girado formalmente. El Ministerio de Economía busca ampliar y reforzar el sistema de declaración jurada simplificada de Ganancias como parte de su agenda de formalización económica. Desde Balcarce 50 presentan la herramienta como un alivio fiscal para contribuyentes formales y un incentivo para exteriorizar operaciones ante ARCA.

Cabe recordar que el avance de este último proyecto se vio fuertemente obstaculizado en las últimas semanas tras la investigación patrimonial contra Manuel Adorni, quien se suscribió al régimen de manera previa a la presentación de su propia declaración jurada, aunque aclaró posteriormente que no lo hizo para blanquear activos espurios. En este complejo escenario, el relanzamiento de la mesa política buscará recuperar la iniciativa legislativa y consolidar la gobernabilidad en el Congreso.