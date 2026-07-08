Salarios de la Policía Federal y la Policía Bonaerense: cuánto cobra cada cargo y cómo influye la antigüedad

Policía Federal Argentina. Foto: PFA.

Los salarios de las fuerzas de seguridad volvieron a actualizarse durante 2026 y tanto la Policía Federal Argentina (PFA) como la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuentan con escalas diferenciadas según el cargo, la jerarquía y los adicionales que percibe cada efectivo.

Además del sueldo básico, el ingreso final puede variar de manera considerable por conceptos como antigüedad, riesgo, zona de desempeño, función y otros suplementos específicos de cada fuerza.

Cuánto cobra un oficial de la Policía Federal

Estos son los haberes desde el 1° de mayo de 2026 para el personal de la Policía Federal Argentina:

Oficiales:

Comisario General: $ 3.259.881,00

Comisario Mayor: $ 2.963.528,18

Comisario Inspector: $ 2.612.939,03

Comisario : $ 2.083.712,38

Subcomisario : $ 1.706.379,75

Principal : $ 1.429.969,03

Inspector : $ 1.302.054,18

Subinspector : $ 1.183.685,62

Ayudante: $ 1.076.077,84

Suboficiales y agentes:

Suboficial Mayor : $ 1.925.125,62

Suboficial Auxiliar : $ 1.750.114,20

Suboficial Escribiente : $ 1.591.012,91

Sargento 1ro.: $ 1.446.375,37

Sargento : $ 1.314.886,70

Cabo 1ro.: $ 1.195.351,55

Cabo: $ 1.086.683,23

Personal en formación:

Agente : $ 987.893,84

Aspirante : $ 755.360,43

Cadete 3er Curso: $ 741.293,52

Cadete 2do y 1er Curso: $ 709.867,88

Personal auxiliar:

Auxiliar Sup. de 1ra: $ 1.518.091,68

Auxiliar Sup. de 2da: $ 1.317.495,07

Auxiliar Sup. de 3ra: $ 1.188.541,57

Auxiliar Sup. de 4ta: $ 1.084.133,60

Auxiliar Sup. de 5ta: $ 1.045.337,14

Auxiliar Sup. de 6ta: $ 965.403,14

Auxiliar Sup. de 7ma: $ 902.746,09

Auxiliar de 1ra: $ 1.199.766,47

Auxiliar de 2da: $ 1.123.379,87

Auxiliar de 3ra: $ 1.063.472,82

Auxiliar de 4ta: $ 994.354,81

Auxiliar de 5ta: $ 909.534,19

Auxiliar de 6ta: $ 864.082,53

Auxiliar de 7ma: $ 826.911,53

Policía Federal Argentina. Foto: Noticias Argentinas

Cuánto gana un efectivo de la Policía Bonaerense

Escala de los sueldos para los policías bonaerenses pautada a partir de abril del 2026:

Oficiales superiores y jefes:

Superintendente: sueldo básico de $2.258.752,33, bonificación remunerativa (BR) de $674.967,30, bonificación no remunerativa (BNR) de $32.148,44 y suma por riesgo de $259.712,27

Comisario General: sueldo básico de $1.882.293,61, BR de $562.472,75, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Comisario Mayor: sueldo básico de $1.680.993,35, BR de $399.758,73, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Comisario Inspector: sueldo básico de $1.514.856,91, BR de $352.299,58, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Comisario : sueldo básico de $1.351.352,97, BR de $302.481,74, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Subcomisario: sueldo básico de $1.184.289,37, BR de $270.165,79, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Oficiales:

Oficial Principal: sueldo básico de $939.208,56, BR de $187.268,70, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Oficial Inspector: sueldo básico de $890.763,48, BR de $170.480,53, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Oficial Subinspector: sueldo básico de $876.236,97, BR de $162.123,32, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Oficial Ayudante : sueldo básico de $873.621,04, BR de $155.394,96, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Oficial Subayudante: sueldo básico de $869.039,97, BR de $149.763,01, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Policía de la Provincia de Buenos Aires. Foto: tresdefebrero.gov.ar

Resto de los cargos:

Mayor : sueldo básico de $1.218.931,40, BR de $265.372,06, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Capitán : sueldo básico de $1.108.250,40, BR de $245.865,84, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Teniente 1ro: sueldo básico de $890.956,56, BR de $173.430,95, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Teniente : sueldo básico de $882.927,82, BR de $162.208,81, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Subteniente : sueldo básico de $874.362,35, BR de $157.382,21, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Sargento : sueldo básico de $869.819,97, BR de $154.286,68, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Oficial de Policía: sueldo básico de $865.707,57, BR de $148.037,21, BNR de $32.148,44 y riesgo de $259.712,27

Además del sueldo básico, los policías bonaerenses perciben una Bonificación Remunerativa (BR), que integra el salario y se computa para aportes y otros beneficios, y una Bonificación No Remunerativa (BNR), que se paga junto con el sueldo, pero no forma parte de la base para determinados aportes previsionales. A estos conceptos se suma el adicional por riesgo, común a todas las jerarquías de la fuerza.

El impacto de la antigüedad: cómo influye en ambas fuerzas de seguridad

La antigüedad es uno de los factores que más influyen en el salario. Aunque las escalas oficiales establecen un haber para cada jerarquía, el monto que finalmente percibe cada efectivo suele ser mayor gracias a este adicional.

El beneficio se calcula en función de los años de servicio y se incorpora al sueldo junto con otros conceptos, como el suplemento por riesgo, las bonificaciones por función, la zona de destino, los servicios extraordinarios y otros adicionales previstos por la normativa de cada fuerza.

Efectivos de la Policía Bonaerense. Foto: Wikimedia Commons

De esta manera, dos policías que tienen el mismo rango pueden cobrar salarios diferentes si uno posee una mayor trayectoria dentro de la institución. A medida que aumenta la antigüedad, también se incrementa el ingreso mensual, lo que representa uno de los principales componentes de la remuneración a lo largo de la carrera policial.

En ambos casos, el haber publicado en las escalas salariales corresponde al sueldo de la jerarquía, pero el salario final en mano dependerá de la combinación de adicionales que le correspondan a cada efectivo según su situación laboral y los años de servicio acumulados.