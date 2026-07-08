“La Cuarta Estrella”: la letra completa, el significado y todas las referencias explicadas del nuevo hit de la Selección en el Mundial 2026

Los jugadores argentinos festejan el triunfo ante Egipto. Foto: REUTERS

La Selección Argentina volvió a marcar el pulso del Mundial 2026 no solo por sus resultados, sino por el fenómeno cultural que la rodea. Tras la victoria por 3-2 ante Egipto, una canción empezó a replicarse con fuerza en redes sociales y tribunas hasta convertirse en el nuevo himno del equipo: La Cuarta Estrella.

El punto de quiebre fue un video compartido por la AFA, donde se vio al plantel celebrando en el vestuario mientras arengaron con el tema. Detrás del nuevo hit de la Selección está Pablo Quintana, más conocido como “Palmito”, un músico argentino que tomó la melodía del clásico No me arrepiento de este amor de Gilda para adaptarla al presente futbolero. La canción fue pensada en la previa del Mundial 2026, con la intención de crear un himno que conectara con la épica reciente de la Scaloneta y proyectara el sueño del bicampeonato.

En el video, se lo puede observar a Nicolás Otamendi liderando la filmación de los festejos. Foto: Instagram @nicolasotamendi30

Letra completa de “La Cuarta Estrella”

Soy hincha de la Selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.

"La cuarta estrella", la nueva canción de la Scaloneta.

Qué significan las frases de la nueva canción argentina del Mundial: “Cuarta Estrella”

Cada verso condensa parte de la memoria futbolera argentina. “32 años después” y “La copa que le robaron al Diez” aluden al Mundial de Estados Unidos 1994, un torneo que quedó marcado por el episodio que atravesó a Diego Maradona y al equipo.

En esa Copa del Mundo, Argentina había llamado la atención de todos con un equipo deslumbrante: venía de consolidarse como una de las mejores selecciones del momento tras ganar las Copas América de 1991 y 1993, con Alfio “Coco” Basile como entrenador y una idea de juego ofensiva que enamoraba.

El equipo combinaba figuras en plenitud como Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta, Fernando Redondo y Diego Simeone, y sumaba el regreso de Diego Maradona, que volvía al seleccionado con un nivel físico y futbolístico que sorprendía al mundo.

¿Qué pasó con Maradona en el Mundial 1994? La explicación de la frase “Me cortaron las piernas”

Ese arranque en Estados Unidos (con una goleada ante Grecia y un triunfo frente a Nigeria) alimentó la sensación de que la Argentina no solo estaba para competir, sino para volver a ser protagonista en serio.

Diego Maradona, mundial de Estados Unidos 1994.

Pero todo cambió tras el segundo partido contra. Luego de ese encuentro, Maradona dio positivo en un control antidoping, fue sancionado y apartado del torneo. El episodio quedó inmortalizado con la imagen en la que una enfermera lo toma del brazo para retirarlo del campo: “Me cortaron las piernas”, según sus propias palabras.

En paralelo, el caso de Diego Maradona marcó un antes y un después en su carrera y en la historia del fútbol argentino. Tras el control realizado luego del triunfo ante Nigeria, se confirmó que había ingerido una combinación de sustancias prohibidas, entre ellas efedrina, lo que derivó en su expulsión inmediata del Mundial el 25 de junio de 1994.

Pocas semanas después, la FIFA le aplicó una suspensión de 15 meses que lo dejó fuera de la actividad internacional. En torno a ese resultado surgieron, con el paso del tiempo, distintas controversias: el entorno de Maradona sostuvo que la sustancia habría estado presente en un suplemento consumido durante la preparación, mientras que también circuló la versión (nunca confirmada oficialmente por la AFA) de que no se quiso avanzar con una contraprueba del análisis, una instancia que en estos casos puede solicitarse para revertir el resultado inicial.

Más allá de esas discusiones, la sanción se mantuvo firme y el episodio quedó instalado como uno de los más impactantes y polémicos en la historia de los Mundiales.

A partir de ese golpe, la Selección no logró recomponerse desde lo anímico. Perdió el último partido de la fase de grupos ante Bulgaria por 2-0 y luego quedó eliminada en los octavos de final frente a Rumania por 3-2. Esa herida deportiva es la que la canción retoma como una deuda a saldar este año.

Las referencias de la nueva canción del Mundial, explicadas

La mención a Malvinas (por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo) remite a la Guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido, un conflicto que dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país. En las canciones de tribuna, su aparición funciona como un recordatorio emotivo de los excombatientes y de una causa que trasciende lo futbolístico, reforzando un sentimiento de identidad, pertenencia y homenaje que se mantiene vivo generación tras generación.

Lionel Messi y su gol ante Egipto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Diego es Diego Armando Maradona y La última de Leo anuncia un final que nadie se anima a poner en palabras: es probable que esta sea la última competición al máximo nivel del astro argentino con la camiseta celeste y blanca.