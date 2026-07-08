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Manu Gutiérrez: la superadora historia del periodista con discapacidad que la rompe en el Mundial

Tiene 30 años y es oriundo de la ciudad de Punto Fijo, Venezuela. Es fanático de Lionel Messi y este martes pudo entrevistarlo por segunda vez tras la victoria de Argentina contra Egipto.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El joven tiene 30 años y es de Venezuela.
El joven tiene 30 años y es de Venezuela. Foto: Canal 26
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Argentina venció a Egipto en un partido heroico del Mundial 2026 que pasó de 0-2 a 3-2 en tan solo unos minutos. Por supuesto, el Seleccionado Nacional celebró en el estadio de Atlanta City y luego se dispuso a contestar las preguntas de los reporteros en la zona mixta. Uno de ellos fue Lionel Messi, que tuvo un gran gesto con el periodista venezolano Manu Gutiérrez.

El joven con parálisis cerebral vive en los Estados Unidos y es la segunda vez que habla con el jugador argentino. En su cuenta de X, compartió la entrevista con Lio y agradeció que el futbolista se tomara varios minutos para responder cada una de las preguntas de los periodistas.

Manu se dispuso a preguntarle a Lionel sobre su sensación al romper todos los récords. De hecho, el jugador ya anotó 8 goles en todo el campeonato internacional, por el momento, superando a Erling Haaland y a Kylian Mbappé.

Manu Gutiérrez, periodista venezolano que entrevista a Messi

Manu Gutiérrez y su historia antes de entrevistar a Messi

Gutiérrez tiene 30 años, nació el 1 de abril de 1996 en la ciudad de Punto Fijo, en Venezuela. En una entrevista con Marcelo Tinelli para Infobae, el joven contó que el día de su nacimiento sufrió de una negligencia médica que le provocó en pocos segundos una hipoxia cerebral, algo que, a su vez, generó consecuencias en la movilidad de toda su cuerpo.

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Perjudicó la parte motriz, la parte de mi movilidad, la parte de mi equilibrio, de mi balance, de mi fuerza en, en las piernas, los brazos, y por eso es que no camino”, reveló el joven.

Manu Gutiérrez con Lionel Messi en la zona mixta. Foto: Instagram

Manu aseguró que eso no impidió que, durante su infancia, se desarrollara su pasión por el fútbol. Además, con el tiempo, recordó que se fue haciendo cada vez más fanático de Lionel Messi. Lo empezó a ver en el Barcelona y así siguió toda su carrera hasta el momento.

El periodista venezolano afirmó que nunca pensó que iba a poder entrevistar al jugador argentino. De hecho, lo describió como un “sueño hecho realidad” porque en su primer reportaje, Messi frenó exclusivamente para hablar con él.

Ahora bien, no solo conversó con el futbolista que juega en el Inter de Miami, también tuvo la oportunidad de hacerle un reportaje a Pedro González López conocido como “Pedri”, James Rodríguez y Jude Bellingham.

En su cuenta de Instagram, Manu se describe como periodista y “founder y head of content” de MVP Sports, el canal de deportes para el que se encuentra creando contenido. Sumando su perfil de X con el de Instagram, Manu posee más de 400 mil seguidores.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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