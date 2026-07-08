La Cámara de Senadores fijó fecha para una sesión especial con el objetivo de debatir la Ley de Propiedad Privada y 30 pliegos judiciales

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La Cámara de Senadores resolvió convocar a una sesión especial para el próximo jueves 16 a las 12. El temario principal estará centrado en el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, junto con los pliegos para las designaciones de jueces y del personal destinado a la Cancillería.

La Cámara Alta también definió postergar la sesión programada para el 6 de agosto: allí se debatirán varios proyectos clave tales como la denominada Ley Hojarasca, orientada a eliminar legislación obsoleta; el proyecto de Falsas Denuncias impulsado por la radical Carolina Losada; y la Ley de Salud Mental, que todavía se encuentra bajo discusión en un plenario de las Comisiones de Legislación General y Salud Pública a la espera de dictamen.

La reunión de Labor Parlamentaria estuvo presidida por la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel. Del encuentro participaron los titulares de las distintas bancadas: Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Carolina Moisés (Convicción Federal) y Flavia Royón (Primero los Salteños), además de los legisladores Agustín Coto (LLA), Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz) y los representantes del interbloque Popular, Juliana Di Tullio y Fernando Salino.

Sesión en la Cámara de Senadores Foto: Noticias Argentinas

La traba de la Reforma Electoral y el rol de los gobernadores en la agenda legislativa

Al término de la reunión, la discusión central giró en torno a la Reforma Política que impulsa el Poder Ejecutivo. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, ratificó que la prioridad absoluta de la Casa Rosada sigue siendo la eliminación de las PASO. Ante la resistencia de la oposición dialoguista, el Gobierno baraja alternativas que van desde incorporar el sistema de “listas colectoras” hasta suspender temporalmente las primarias obligatorias, replicando la medida excepcional adoptada durante los comicios de medio término de 2025.

Desde el PRO, el senador Martín Goerling advirtió la distancia que aún separa las posiciones. “El Gobierno quiere eliminar las PASO y la mayoría de los senadores, que estuvimos dialogando, queremos mantenerlas, pero aún no se abrió esa discusión”, dijo. En sintonía con esto, los bloques confirmaron que el Ejecutivo todavía no remitió ningún borrador formal con modificaciones al texto original.

En este escenario, el avance de la ley se trasladó directamente a la mesa de negociaciones que conduce el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales. La senadora Carolina Moisés, jefa del bloque Convicción Federal, explicó el posicionamiento de su espacio: “Esperaremos conclusiones de Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz (gobernadores de Catamarca, Tucumán y Salta) antes de emitir opinión”. Además, anticipó que la estrategia oficialista requerirá abrir canales de diálogo más amplios: “Estimo que también se realizarán consultas con los demás gobernadores peronistas y con la conducción del PJ Nacional”.

El ministro del Interior buscó sumar aliados en el Congreso. Foto: Cuenta de Twitter de Juan Pablo Valdés

A pesar de las resistencias iniciales, el oficialismo sumó un respaldo de peso desde el peronismo del norte. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se manifestó públicamente sintonizado con la idea de la Casa Rosada: “Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara, no fortalecen a los partidos políticos. Tendrían que volver a los partidos, que a través de internas o consenso puedan resolver quiénes serán sus candidatos”.

Jalil es uno de los gobernadores que mantiene diálogo directo y frecuente con Santilli y el alineamiento de Catamarca es clave para el debate legislativo, ya que el mandatario cuenta con terminales políticas directas en el Congreso: el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) y los diputados nacionales Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega (bancada Elijo Catamarca).

Cabe recordar que en febrero de este 2026, los senadores Andrada, Sandra Mendoza y la propia Carolina Moisés se fracturaron del bloque Justicialista que conduce José Mayans para conformar Convicción Federal, un espacio clave para el quórum que hoy lidera Moisés desde la vicepresidencia de la Cámara de Senadores. Una vez que Santilli termine de sellar los acuerdos con las provincias, la Casa Rosada buscará traducir esos pactos en votos contantes y sonantes dentro del recinto.