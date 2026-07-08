Plazo fijo en julio 2026: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 de intereses según el banco

Los beneficios del plazo fijo. Foto: NA.

Las tasas de interés que ofrecen los bancos para los plazos fijos volvieron a mostrar diferencias importantes durante julio, lo que impacta de manera directa en el capital que necesita un ahorrista para obtener una ganancia de $100.000 en un depósito a 30 días.

De acuerdo con el relevamiento de las entidades financieras que operan en Argentina, las tasas nominales anuales (TNA) oscilan entre el 16% y el 23%, una brecha que implica una diferencia superior a los $2,3 millones en el monto que debe inmovilizar un inversor para alcanzar el mismo rendimiento.

Plazo fijo. Foto: NA.

Cuánto hay que invertir para ganar $100.000 con un plazo fijo

En el extremo inferior se encuentran Banco Santander Argentina y Banco Patagonia, que ofrecen una tasa del 16%. En estos casos, quienes deseen obtener $100.000 en intereses deberán invertir aproximadamente $7.604.166,67.

En el otro extremo aparecen Crédito Regional Compañía Financiera y Reba Compañía Financiera, que lideran el ranking con una tasa del 23%. Gracias a ese rendimiento, el capital necesario baja hasta $5.289.855,07, convirtiéndose en las alternativas que requieren la menor inversión para alcanzar esa rentabilidad.

La diferencia entre ambas opciones supera los $2.300.000, lo que demuestra la importancia de comparar las tasas antes de constituir un plazo fijo.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Entre las entidades tradicionales también existen diferencias relevantes.

El Banco Nación ofrece una tasa del 19%, por lo que se necesitan $6.403.508,77 para generar $100.000 en intereses durante un mes.

En tanto, Banco Macro paga una tasa del 19,5%, reduciendo el capital requerido a $6.239.316,24, mientras que BBVA Argentina, con una tasa del 18,75%, exige una inversión cercana a $6.488.888,89.

Por su parte, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva, Banco del Sol y Bibank ofrecen una tasa del 21%, suficiente para obtener el mismo rendimiento invirtiendo $5.793.650,79.

A su vez, Banco Hipotecario aplica una tasa del 20,5%, lo que requiere un capital de $5.934.959,35, mientras que Banco de Córdoba ofrece un 20,75%, con una inversión necesaria de $5.863.453,82.

Por otro lado, bancos como Galicia y Credicoop ofrecen una tasa del 17,5%, lo que implica invertir $6.952.380,95 para obtener el mismo rendimiento.

La importancia de comparar antes de invertir

El relevamiento muestra que una diferencia de apenas algunos puntos porcentuales en la tasa de interés puede traducirse en millones de pesos de diferencia en el capital que debe inmovilizar un ahorrista.

El interés que da el plazo fijo. Foto: Unsplash.

Además de la rentabilidad, quienes evalúan constituir un plazo fijo también suelen considerar otros factores, como la facilidad para operar de manera online, los requisitos para clientes y no clientes, la reputación de la entidad y la disponibilidad de canales digitales.

Con tasas que van desde el 16% hasta el 23%, el mercado ofrece un amplio abanico de alternativas. Por eso, antes de invertir, resulta clave comparar las condiciones de cada banco para maximizar el rendimiento y elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades de cada ahorrista.