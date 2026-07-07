Qué es el APP, la regla del VAR que le anuló un gol a Egipto ante Argentina en el Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Egypt's Mostafa Zico celebrates scoring a goal with teammates that is later disallowed IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina vivió uno de los momentos más tensos de su cruce ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Cuando el equipo africano parecía ampliar la ventaja con un gol de Mostafa Ziko, el VAR intervino para revisar una acción previa y terminó anulando la jugada por una infracción sobre Lisandro Martínez. La decisión generó debate inmediato, pero el fundamento arbitral estuvo ligado a un concepto clave del videoarbitraje: el APP, sigla en inglés de Attacking Possession Phase, o fase de ataque con posesión del balón.

El gol anulado que cambió el clima del Argentina-Egipto

La acción se produjo en el segundo tiempo, cuando Egipto encontró espacios para atacar rápido tras recuperar la pelota. La jugada terminó con definición de Mostafa Ziko ante Emiliano “Dibu” Martínez, lo que en principio parecía ser un golpe durísimo para Argentina. Sin embargo, segundos después, el árbitro francés François Letexier recibió el llamado del VAR y fue a revisar la secuencia al monitor.

La falta que anuló el gol de Egipto Foto: Foto X

La revisión se centró en el origen de la jugada: un contacto de Marwan Ateya sobre Lisandro Martínez. Según las imágenes analizadas por el equipo arbitral, el futbolista egipcio pisó al defensor argentino en el momento en que la Argentina tenía la posesión, impidiéndole continuar normalmente con la acción. Tras observar la repetición, Letexier decidió sancionar falta y, como consecuencia directa, anular el gol de Egipto.

Qué significa APP en el VAR

El término APP hace referencia a la fase de ataque con posesión. En términos simples, es el tramo de una jugada que el VAR puede revisar antes de un gol, un penal u otra acción decisiva. No se analiza cualquier situación aislada del partido, sino aquello que forma parte de la misma secuencia ofensiva que termina en una acción revisable.

En el protocolo VAR, las revisiones están limitadas a situaciones puntuales: gol o no gol, penal o no penal, tarjeta roja directa e identidad equivocada. En el caso de un gol, el VAR puede revisar si en la construcción de la jugada hubo una infracción del equipo que terminó convirtiendo. Por eso, aunque entre la falta y la definición pasen varios segundos, la acción puede seguir estando dentro de la misma fase de ataque.

Por qué el VAR pudo retroceder hasta la falta sobre Lisandro Martínez

La clave de la decisión estuvo en determinar si Egipto había iniciado su ataque inmediatamente después de la infracción. Si el equipo que defiende recupera la pelota con control claro, puede considerarse que la fase anterior terminó. Pero si la recuperación deriva directamente en una transición ofensiva que acaba en gol, el VAR puede analizar el inicio de esa misma secuencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Egypt's Mostafa Zico scores a goal before it was disallowed following a VAR review REUTERS/Omar Aziz Foto: REUTERS

En esta jugada, el cuerpo arbitral interpretó que el pisotón a Lisandro Martínez fue parte del origen del ataque egipcio. Por eso, la acción no se consideró “cerrada” antes del gol de Ziko. Bajo esa lectura, la infracción previa contaminó toda la jugada posterior y habilitó la intervención del videoarbitraje.

Qué vio el árbitro François Letexier en el monitor

Letexier no había sancionado la falta en tiempo real, algo comprensible por la velocidad de la acción y la ubicación de los futbolistas. Sin embargo, el VAR detectó un posible error claro y manifiesto, una de las condiciones necesarias para recomendar una revisión en campo. El árbitro fue al monitor, observó el contacto y cambió su decisión original.

La determinación final fue falta para Argentina y gol anulado para Egipto. Más allá de las protestas y del impacto emocional de la jugada, el procedimiento siguió una lógica reglamentaria: el VAR no sancionó una acción cualquiera, sino una infracción ubicada dentro de la fase que terminó en gol.

La diferencia entre una falta común y una acción revisable

Uno de los puntos que más confusión genera es por qué el VAR no interviene en todas las faltas. La respuesta es sencilla: el videoarbitraje no está diseñado para corregir cada infracción del partido. Su uso está reservado para jugadas determinantes y errores claros en situaciones específicas.

Por eso, si una infracción ocurre lejos de una acción de gol y no forma parte de una fase ofensiva decisiva, el VAR normalmente no interviene. En cambio, si esa falta es el punto de partida de una jugada que termina en gol, puede ser revisada. Ese fue el argumento utilizado en el tanto anulado a Egipto ante Argentina.

Por qué la jugada generó tanta polémica

La polémica apareció porque el ataque egipcio fue veloz, efectivo y terminó con una definición que parecía legítima a simple vista. Para muchos espectadores, la falta previa quedó demasiado atrás en la jugada. Sin embargo, desde el enfoque arbitral, lo importante no fue la cantidad de segundos transcurridos, sino si la secuencia ofensiva seguía siendo la misma.

El concepto de APP justamente sirve para resolver este tipo de situaciones: marca hasta dónde puede retroceder el VAR cuando revisa una acción de gol. Si la posesión ofensiva no se interrumpe de manera clara, el inicio de la jugada continúa siendo relevante.

Argentina, Egipto y una decisión que pesó en el partido

La anulación del gol de Ziko tuvo un impacto enorme en el desarrollo del encuentro. Egipto dejó escapar una ventaja que pudo haber condicionado aún más a la Argentina, mientras que la Selección recibió una vida extra en un momento crítico. Luego, el partido continuó con alta tensión y el fallo arbitral quedó instalado como una de las grandes discusiones del día mundialista.

En definitiva, el gol fue invalidado porque el VAR consideró que la infracción sobre Lisandro Martínez ocurrió dentro de la misma fase de ataque con posesión que terminó en la definición egipcia. Por eso, aunque la jugada haya avanzado varios metros y participado distintos futbolistas, el origen irregular permitió anular la conquista.

Qué es el APP y por qué todos hablan de esta regla

El APP volvió a quedar en el centro de la escena porque explica una de las decisiones más delicadas del VAR: retroceder en una jugada para detectar si hubo una infracción previa del equipo que marcó. No se trata de buscar cualquier contacto menor, sino de determinar si hubo una falta relevante que influyó en el inicio o desarrollo de la acción ofensiva.

En el caso de Argentina-Egipto, el pisotón sobre Lisandro Martínez fue considerado determinante. Por eso, el tanto de Ziko no subió al marcador y la sigla APP pasó a ocupar un lugar central en la conversación futbolera del Mundial 2026.