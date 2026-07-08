Haaland, ganador en el Mundial y las redes sociales: superó a Vozinha en el ranking de nuevos seguidores en Instagram

Erling Haaland superó a Vozinha en el ranking de nuevos seguidores en Instagram. Foto: Reuters (Dylan Martinez - Phil Noble)

Mientras en el Mundial 2026 las selecciones buscan hacer historia dentro del campo de juego, una competencia paralela se desarrolla a velocidad récord en las redes sociales. Y allí, el gran ganador de las últimas semanas tiene nombre y apellido: Erling Braut Haaland.

El delantero noruego no solo fue determinante para su selección en la fase eliminatoria del torneo, sino que además se transformó en el principal fenómeno digital de la Copa del Mundo. Su gol ante Costa de Marfil en 16avos de final y, especialmente, el doblete frente a Brasil en octavos de final impulsaron una explosión de popularidad que se reflejó de manera contundente en Instagram.

Erling Haaland, el futbolista que más creció en Instagram durante el Mundial 2026

Entre el 28 de junio y el 8 de julio, Haaland sumó 12.910.616 nuevos seguidores, un crecimiento del 29,2% respecto a su comunidad previa. Gracias a ese salto, alcanzó la impresionante cifra de 57.057.588 seguidores, consolidándose como el jugador con mayor incremento absoluto durante la fase eliminatoria del certamen.

La celebración robótica de Erling Braut Haaland contra Brasil en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Vincent Carchietta)

El impacto del goleador trascendió su cuenta personal y benefició a toda la Selección de Noruega. De hecho, Noruega lideró el ranking de selecciones con más seguidores ganados en ese período, acumulando 13.801.501 nuevos seguidores entre los integrantes de su plantel. Una cifra que, en gran medida, se explica por el fenómeno generado alrededor de su máxima estrella.

Vozinha, la revelación viral del Mundial que quedó a la sombra del noruego

Hasta la irrupción de Haaland, el gran protagonista de las redes había sido Vozinha, el experimentado arquero de Cabo Verde. El guardameta se había convertido en una de las historias más sorprendentes del Mundial gracias a un explosivo crecimiento de su popularidad. Sin embargo, durante la etapa eliminatoria quedó relegado al segundo puesto del ranking global.

Vozinha fue furor en el Mundial 2026 por su llamativo crecimiento de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Reuters (Troy Taormina)

Aun así, sus números continúan siendo extraordinarios. Vozinha incorporó 10.787.140 nuevos seguidores, registrando un aumento del 62,4% y alcanzando un total de 28.060.921 seguidores. Aunque el porcentaje de crecimiento fue superior al de Haaland, el volumen absoluto conseguido por el delantero noruego terminó marcando la diferencia.

Cuánto gana Haaland en redes sociales y por qué el Mundial cambió el negocio digital del fútbol

El fenómeno va mucho más allá de la popularidad. En el fútbol moderno, los seguidores representan también valor económico. Con su nueva dimensión digital, Haaland elevó sus ganancias estimadas por contenido patrocinado hasta los 570.576 dólares por publicación, una cifra que lo ubica entre las figuras más atractivas del marketing deportivo global.

Erling Braut Haaland fue el encargado de la mítica celebración de la Selección de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

El caso de Vozinha resulta igualmente impactante. Al inicio del Mundial, sus ingresos potenciales por publicación patrocinada rondaban apenas los 315 dólares. Hoy, tras convertirse en una celebridad internacional gracias al torneo, esa cifra se disparó hasta los 280.609 dólares por post, reflejando una transformación radical de su valor como influencer.

El Mundial 2026 está dejando en evidencia una tendencia cada vez más marcada en el deporte de alto rendimiento: el éxito ya no se mide únicamente por goles, asistencias o títulos. La capacidad de generar atención, construir una comunidad digital y monetizar esa audiencia se convirtió en un activo tan relevante como el rendimiento deportivo.

En dicho escenario, Haaland encontró una nueva victoria. Mientras sus goles impulsan las aspiraciones de Noruega, su crecimiento en Instagram confirma que también está ganando otro campeonato: el de la influencia global.