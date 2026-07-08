Qué significa el gesto de brazos “en X” que hizo el DT de Egipto ante Argentina: el protocolo FIFA que pocos conocen

La herramienta oficial fue implementada por la FIFA en 2024. Foto: Reuters

El triunfo de Argentina por 3-2 ante Egipto en el Mundial 2026 dejó una imagen que se volvió meme para buena parte del público. En el banco africano, el entrenador Hossam Hassan realizó un gesto frente al árbitro francés François Letexier y no era una queja más.

Se trató de una señal institucional: el técnico cruzó los brazos formando una “X”, un movimiento que la FIFA reconoce formalmente como denuncia de posibles actos de racismo durante un partido. La acción ocurrió en el tiempo de descuento tras el gol de Enzo Fernández que selló la remontada argentina.

Qué significa el gesto de los brazos cruzados en el fútbol

Lejos de la improvisación, el gesto responde a un protocolo avalado por la FIFA en 2024. La señal busca ser clara, visible e inequívoca para que el árbitro identifique de inmediato que se está reportando conducta discriminatoria, ya sea dentro del campo o desde las tribunas.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, realiza el gesto de brazos cruzados frente al árbitro para señalar un posible acto de racismo, una herramienta oficial implementada por la FIFA en 2024. Foto: AtaqueFutbolero

El movimiento consiste en cruzar las muñecas delante del pecho y puede ser utilizado por futbolistas, entrenadores o cualquier integrante oficial de los equipos. Su implementación apunta a evitar malentendidos y acelerar la reacción arbitral ante situaciones sensibles.

La medida fue aprobada durante el Congreso de la FIFA realizado en Bangkok en mayo de 2024, como parte de una política global para combatir el racismo con herramientas concretas y unificadas en todas las competiciones.

El momento del partido y la reacción arbitral

El episodio en cuestión se produjo cerca del minuto 93, cuando desde el banco egipcio denunciaban gestos discriminatorios provenientes de un sector del público. Hassan ejecutó la señal con la intención de activar el protocolo oficial.

Sin embargo, la situación no derivó en una interrupción del encuentro. En medio del clima caliente del final, el entrenador terminó recibiendo una tarjeta amarilla mientras continuaban los reclamos desde el banco.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, realiza el gesto de brazos cruzados frente al árbitro para señalar un posible acto de racismo, una herramienta oficial implementada por la FIFA en 2024. Foto: AtaqueFutbolero

La escena generó confusión entre los espectadores, muchos de los cuales interpretaron la acción como una protesta habitual por decisiones arbitrales.

Cómo funciona el protocolo contra el racismo de la FIFA

El sistema que se activa ante estas situaciones está organizado en tres niveles progresivos. El primero prevé la detención momentánea del partido y un aviso por altoparlantes explicando el motivo.

Si los comportamientos persisten, el segundo paso contempla una suspensión temporal con retiro de los equipos al vestuario hasta que se restablezcan condiciones seguras para continuar.

En casos más graves o reiterados, el árbitro puede aplicar el tercer nivel: la suspensión definitiva del partido, una medida extrema que busca enviar un mensaje contundente contra la discriminación.

El reglamento disciplinario también endureció las sanciones económicas, con multas que pueden alcanzar los 5 millones de francos suizos en los casos más severos.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, realiza el gesto de brazos cruzados frente al árbitro para señalar un posible acto de racismo, una herramienta oficial implementada por la FIFA en 2024. Foto: AtaqueFutbolero

El gesto que hizo el DT de Egipto: el nuevo protocolo de la FIFA contra el racismo

Aunque la señal ya se utilizó en competiciones internacionales, como en un partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid, el día del famoso caso Prestianni, lo cierto es que aún resulta poco conocida para gran parte del público.

Su implementación inicial se dio en torneos juveniles y luego se extendió a competencias mayores, dentro de campañas globales contra el racismo impulsadas por el organismo rector del fútbol.

Además, la FIFA incorporó observadores especializados en partidos considerados de riesgo, quienes elaboran reportes que pueden derivar en sanciones posteriores.

Las críticas de Hossam Hassan tras la eliminación

Después del encuentro, el técnico egipcio apuntó contra distintos factores que, según su visión, condicionaron el resultado. Cuestionó el arbitraje y deslizó la existencia de influencias externas en el desarrollo del partido.

También criticó la organización, especialmente el horario del encuentro en Atlanta, disputado bajo altas temperaturas. Sus declaraciones generaron repercusión internacional por el tono de sus comentarios.

Argentina sigue en carrera en el Mundial 2026

Más allá de la polémica, la Selección Argentina logró una remontada clave tras ir perdiendo 2-0. Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández marcaron los goles que sellaron el 3-2 final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio en Kansas City.