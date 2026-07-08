“Voy a rezarle mucho a Dios como lo haría mi hijo”: el desgarrador relato del papá de Lucas Gámez, el nene muerto por los sismos en Venezuela

Lucas Gamez tenía solo 9 años. Foto: Canal 26

Luego de una intensa búsqueda en distintos puntos de La Guaira, Lucas Gamez, el niño de 9 años que era buscado desde el 24 de junio tras los terremotos en Venezuela, fue hallado sin vida este miércoles. El pequeño había nacido en Argentina y era hijo de padres venezolanos.

Al borde las lágrimas, el padre de Lucas, Marcos, brindó unas palabras a los medios locales tras encontrar a su hijo. “Si Dios nos eligió para esto que sea reflexionar sobre esta tragedia”, sostuvo el hombre.

Declaración del padre de Lucas

Además, agradeció a todos los rescatistas que ayudaron en la búsqueda de su hijo y que siguen colaborando en encontrar más personas.

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