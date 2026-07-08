Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La directora del FMI visitará Argentina tras la invitación de Javier Milei: “Permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto”

La noticia fue confirmada por el ministro de Economía Luis Caputo a través de sus redes sociales oficiales y destacó que la visita se dará en el marco de la “excelente relación” con el organismo financiero y del rumbo del programa económico actual

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva.
Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizará una visita oficial a la Argentina a finales del próximo mes de julio. La llegada de la máxima autoridad del organismo de crédito internacional se concretará tras recibir una invitación formal por parte del presidente de la Nación, Javier Milei.

La noticia fue confirmada de manera oficial por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. “Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este Gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”, expresó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

A pesar de la trascendencia del anuncio para los mercados y el arco político, el funcionario nacional no brindó mayores precisiones ni detalles sobre las actividades y reuniones específicas que conformarán la agenda de Georgieva durante su estadía en el territorio nacional. De todas formas, se descuenta que mantendrá encuentros al más alto nivel institucional tanto con el presidente Milei como con el propio equipo económico.

FMI Kristalina GeorgievaGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Inflación en CABA:fue de 1,8% en junio 2026 y acumuló un 32,6% en los últimos doce meses

    Inflación en CABA: fue de 1,8% en junio 2026 y acumuló un 32,6% en los últimos doce meses

  2. Plazo fijo en julio 2026:el monto final que se obtiene al invertir $50.000 durante 30 días

    Plazo fijo en julio 2026: el monto final que se obtiene al invertir $50.000 durante 30 días

  3. Jubilaciones, AUH y otras prestaciones de ANSES:cómo consultar la fecha y el medio de cobro

    Jubilaciones, AUH y otras prestaciones de ANSES: cómo consultar la fecha y el medio de cobro

  4. ANSES adelanta pagos por el feriado:quiénes cobran en la semana del 6 al 10 de julio

    ANSES adelanta pagos por el feriado: quiénes cobran en la semana del 6 al 10 de julio

  5. Importante actualización de ANSES:los jubilados ya pueden ver sus liquidaciones históricas desde la app

    Importante actualización de ANSES: los jubilados ya pueden ver sus liquidaciones históricas desde la app
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Primera reunión de la mesa política con Diego Santilli como jefe de Gabinete:el Gobierno quiere destrabar tres leyes en el Congreso

Primera reunión de la mesa política con Diego Santilli como jefe de Gabinete: el Gobierno quiere destrabar tres leyes en el Congreso

Javier Milei reúne a 12 gobernadores en Tucumán y encabezará el Tedeum por el 9 de Julio en Buenos Aires

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla para imitar a Perú

“Me emocioné hasta las pelotas”:el video de Milei al borde del llanto y casi sin voz luego del triunfo de Argentina ante Egipto

Economía

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran este miércoles 8 de julio y de cuánto es el monto

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran este miércoles 8 de julio y de cuánto es el monto

Inflación en CABA:fue de 1,8% en junio 2026 y acumuló un 32,6% en los últimos doce meses

Importante actualización de ANSES:los jubilados ya pueden ver sus liquidaciones históricas desde la app

Cierra su última planta en la Argentina el Grupo Dass, fabricante de Nike y Adidas:150 trabajadores fueron despedidos

Internacionales

Carrera hipersónica:el revolucionario motor chino que cambia de forma en pleno vuelo y alerta a Estados Unidos y Rusia

Carrera hipersónica: el revolucionario motor chino que cambia de forma en pleno vuelo y alerta a Estados Unidos y Rusia

El plan “Venezuela Renace” ya está en marcha:cómo será la reconstrucción tras los terremotos que afectaron al país

Se acabó la tregua entre EEUU e Irán y Trump incrementó los insultos contra Teherán:“Son basura”

Millones de personas y un luto profundo en Irán:las imágenes más impactantes del funeral de Alí Jamenei en la ciudad sagrada de Nayaf