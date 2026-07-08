La directora del FMI visitará Argentina tras la invitación de Javier Milei: “Permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto”

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizará una visita oficial a la Argentina a finales del próximo mes de julio. La llegada de la máxima autoridad del organismo de crédito internacional se concretará tras recibir una invitación formal por parte del presidente de la Nación, Javier Milei.

La noticia fue confirmada de manera oficial por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. “Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este Gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”, expresó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

A pesar de la trascendencia del anuncio para los mercados y el arco político, el funcionario nacional no brindó mayores precisiones ni detalles sobre las actividades y reuniones específicas que conformarán la agenda de Georgieva durante su estadía en el territorio nacional. De todas formas, se descuenta que mantendrá encuentros al más alto nivel institucional tanto con el presidente Milei como con el propio equipo económico.