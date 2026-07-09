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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del jueves 9 de julio por los cuartos de final, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 4tos y este jueves 9 de julio se juega el primer partido de la fase. Conocé cómo verlo en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Francia de Mbappé quiere hacer historia.
La Francia de Mbappé quiere hacer historia. Foto: Reuters
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El Mundial 2026 sigue su rumbo con los cuartos de final, que empiezan este jueves 9 de julio con el duelo entre Francia y Marruecos. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este jueves 9 de julio

Este jueves 9 de julio juegan Francia vs Marruecos.

Fixture del Mundial 2026: hora y estadio de Francia vs Marruecos

  • Francia vs Marruecos - 17:00hs - Boston Stadium

Dónde ver en vivo Francia vs Marruecos

  • Francia vs Marruecos: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Francia y Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026

Francia quedó 1° del Grupo I con 9 puntos. En los 16avos de final le ganó 3 a 0 a Suecia y en octavos dejó afuera a Paraguay tras ganarle 1 a 0.

Por su parte, Marruecos quedó 2° del Grupo C con 7 unidades, en los 16avos de final le ganó 3 a 2 por penales a Países Bajos tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y en 8vos goleó a Canadá 3 a 0.

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Marruecos goleó 3 a 0 a Canadá mundial 2026
Marruecos goleó 3 a 0 a Canadá. Foto: REUTERS

Contra quién juega el ganador de Francia y Marruecos en la semifinal del Mundial 2026

El ganador del partido entre Francia y Marruecos jugará la semifinal del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Bélgica y España el martes 14 de julio a las 16:00hs en el Dallas Stadium.

Cuartos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo, los 40 eliminados hasta octavos de final son:

  1. Canadá (octavos de final)
  2. Paraguay (octavos de final)
  3. Brasil (octavos de final)
  4. México (octavos de final)
  5. Portugal (octavos de final)
  6. Estados Unidos (octavos de final)
  7. Egipto (octavos de final)
  8. Colomba (octavos de final)
  9. Sudáfrica (16avos de final)
  10. Japón (16avos de final)
  11. Alemania (16avos de final)
  12. Países Bajos (16avos de final)
  13. Costa de Marfil (16avos de final)
  14. Suecia (16avos de final)
  15. Ecuador (16avos de final)
  16. República Democrática del Congo (16avos de final)
  17. Senegal (16avos de final)
  18. Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  19. Austria (16avos de final)
  20. Croacia (16avos de final)
  21. Argelia (16avos de final)
  22. Australia (16avos de final)
  23. Cabo Verde (16avos de final)
  24. Ghana (16avos de final)
  25. Corea del Sur (Fase de Grupos)
  26. República Checa (Fase de Grupos)
  27. Qatar (Fase de Grupos)
  28. Escocia (Fase de Grupos)
  29. Haití (Fase de Grupos)
  30. Turquía (Fase de Grupos)
  31. Curazao (Fase de Grupos)
  32. Túnez (Fase de Grupos)
  33. Irán (Fase de Grupos)
  34. Nueva Zelanda (Fase de Grupos)
  35. Uruguay (Fase de Grupos)
  36. Arabia Saudita (Fase de Grupos)
  37. Irak (Fase de Grupos)
  38. Jordania (Fase de Grupos)
  39. Uzbekistán (Fase de Grupos)
  40. Panamá (Fase de Grupos)
Mundial 2026Selección FranciaSelección Marruecos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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