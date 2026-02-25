De Messi a Mastantuono: los jugadores de la Selección Argentina que están en la colección del Mundial 2026 de Panini
Las cartas ya están a la venta en Argentina, por lo que los fanáticos del fútbol y la Albiceleste esperan coleccionarlas todas.
La cercanía del Mundial 2026 hace que comience la venta de las colecciones de figuritas y cartas, y la licencia oficial está a cargo de Panini. Días atrás salió a la venta un producto muy esperado, que incluye a importantes jugadores de la Selección Argentina.
La empresa italiana lanzó a la venta en Argentina la colección de cartas, llamada Adrenalyn XL. Se trata de una compilación que tiene más de 600 unidades, que ya se vende en la tienda oficial de ZonaKids, perteneciente a Panini.
Claro que tiene a todos los equipos que participarán del certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los protagonistas es la Selección Argentina, con presencia de sus principales figuras.
En un guiño a la conquista de Qatar 2022, hay una categoría especial dedicada a la Albiceleste llamada “Eternos 22″, que consta de tres cartas que reúnen a los mejores jugadores de dicho certamen por posición. Además, también está el escudo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que es una de las especiales.
Qué jugadores de la Selección Argentina aparecen en la colección de Panini del Mundial 2026
Las cartas de la colección del Mundial 2026 tienen distintas categorías, por lo que aparecen las base (comunes) y las distintas especiales, con insignias y brillos especiales.
- Lionel Messi (Golden baller)
- Julián Álvarez (Fans favorite)
- Lionel Messi (Icon)
- Emiliano Dibu Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian “Cuti” Romero
- Nicolás Otamendi
- Enzo Fernández
- Rodrigo De Paul
- Alexis MacAllister
- Lautaro Martínez
- Giuliano Simeone
- Emiliano Dibu Martínez (Top keepers)
- Enzo Fernández (Midfield masters)
- Julián Álvarez (Goal Machines)
- Nicolás Paz (Master rookies)
- Franco Mastantuono (Master rookies)
- Emiliano Dibu Martínez, Nahuel Molina y Cristian Cuti Romero (Eternos 22)
- Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister y Enzo Fernández (Eternos 22)
- Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi (Eternos 22)
Las cartas edición limitada de la Selección Argentina
Además, hay integrantes de la Selección Argentina que están dentro de las cartas limitadas que se lanzan para distintas ediciones, muchas de las cuales no se venderán en el país.
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
- Nicolás Paz
- Giuliano Simeone
A la espera de las figuritas: cuánto valen las cartas del Mundial 2026 de Panini
- Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada): $47.500.
- 1 lata (incluye 8 sobres): $57.000.
- 1 caja de 24 sobres: $79.800.
- Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada) y 1 caja de 24 sobres: $124.620.
- 1 caja de 24 sobres y 1 lata (incluye 8 sobres): $133.920.
- Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada), 1 caja de 24 sobres y 1 lata (incluye 8 sobres): $174.600.
- Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada), 2 cajas de 24 sobres cada una y 1 lata (incluye 8 sobres): $244.640.
- Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada), 3 cajas de 24 sobres cada una y 1 lata (incluye 8 sobres): $307.700.