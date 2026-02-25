Figuras de la Selección Argentina en la colección de Panini del Mundial 2026. Foto: Reuters/Panini

La cercanía del Mundial 2026 hace que comience la venta de las colecciones de figuritas y cartas, y la licencia oficial está a cargo de Panini. Días atrás salió a la venta un producto muy esperado, que incluye a importantes jugadores de la Selección Argentina.

La empresa italiana lanzó a la venta en Argentina la colección de cartas, llamada Adrenalyn XL. Se trata de una compilación que tiene más de 600 unidades, que ya se vende en la tienda oficial de ZonaKids, perteneciente a Panini.

Cartas del Mundial 2026 de Panini. Foto: Panini/Reuters

Claro que tiene a todos los equipos que participarán del certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los protagonistas es la Selección Argentina, con presencia de sus principales figuras.

En un guiño a la conquista de Qatar 2022, hay una categoría especial dedicada a la Albiceleste llamada “Eternos 22″, que consta de tres cartas que reúnen a los mejores jugadores de dicho certamen por posición. Además, también está el escudo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que es una de las especiales.

Algunas de las cartas de la Selección Argentina en la colección de Panini del Mundial 2026. Foto: IA/Panini

Qué jugadores de la Selección Argentina aparecen en la colección de Panini del Mundial 2026

Las cartas de la colección del Mundial 2026 tienen distintas categorías, por lo que aparecen las base (comunes) y las distintas especiales, con insignias y brillos especiales.

Lionel Messi (Golden baller)

Julián Álvarez (Fans favorite)

Lionel Messi (Icon)

Emiliano Dibu Martínez

Nahuel Molina

Cristian “Cuti” Romero

Nicolás Otamendi

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Alexis MacAllister

Lautaro Martínez

Giuliano Simeone

Emiliano Dibu Martínez (Top keepers)

Enzo Fernández (Midfield masters)

Julián Álvarez (Goal Machines)

Nicolás Paz (Master rookies)

Franco Mastantuono (Master rookies)

Emiliano Dibu Martínez, Nahuel Molina y Cristian Cuti Romero (Eternos 22)

Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister y Enzo Fernández (Eternos 22)

Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi (Eternos 22)

Las cartas edición limitada de la Selección Argentina

Además, hay integrantes de la Selección Argentina que están dentro de las cartas limitadas que se lanzan para distintas ediciones, muchas de las cuales no se venderán en el país.

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Nicolás Paz

Giuliano Simeone

Pack de la colección de cartas del Mundial 2026 de Panini. Foto: Panini

A la espera de las figuritas: cuánto valen las cartas del Mundial 2026 de Panini