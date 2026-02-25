Coudet cerca de ser el próximo DT de River Foto: Foto generada con IA

Eduardo “Chacho” Coudet se convirtió, con el paso de los años, en uno de los directores técnicos argentinos más reconocidos por su estilo ofensivo, su intensidad y su capacidad para revitalizar equipos en momentos críticos. Hoy, en su segunda temporada al mando del Deportivo Alavés en España, vuelve a estar en el centro de la escena: su nombre aparece como el principal candidato para asumir en River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo.

Su recorrido como DT comenzó en 2015, cuando asumió en Rosario Central. Allí marcó un impacto inmediato: un equipo dinámico, agresivo y con una identidad muy clara. Su primera campaña lo dejó tercero en la tabla, con 59 puntos y un estilo que rápidamente ganó elogios. Además, alcanzó la final de la Copa Argentina en dos ediciones consecutivas, con duelos memorables frente a Boca y River.

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: EFE

Luego llegó su salto al exterior. En 2017 tomó las riendas de Tijuana en México, previo a consolidarse en Racing Club, donde obtendría uno de sus mayores hitos: la Superliga Argentina y el Trofeo de Campeones, dos títulos que reforzaron su perfil ganador y demostraron su capacidad para potenciar planteles competitivos.

Su carrera internacional seguiría en ascenso: Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo en LaLiga, Atlético Mineiro en Brasil y un segundo ciclo en Inter. En cada destino dejó una marca evidente: presión alta, posesión verticalizada y transiciones rápidas, un sello táctico que lo distingue del resto.

Llegada a Europa

En diciembre de 2024 asumió en el Deportivo Alavés, su segunda experiencia en el fútbol español. El desafío no es menor: el equipo pelea por mantenerse en la categoría, pero aun así el rendimiento bajo su conducción ha tenido picos interesantes, con actuaciones que despertaron elogios por la agresividad del planteo. Sin embargo, los resultados irregulares ubicaron al club en la zona baja de LaLiga, lo que generó tensiones internas respecto de su continuidad.

Aun así, su nombre volvió a cobrar fuerza en Argentina. La dirigencia de River considera que su personalidad, su liderazgo y su vínculo histórico con el club –donde jugó dos ciclos entre 1999 y 2004, disputando 179 partidos y ganando cinco títulos– lo posicionan como el perfil ideal para asumir un ciclo de alta exigencia.

Las estadísticas respaldan su candidatura: 456 partidos dirigidos, con 203 triunfos, 130 empates y 123 derrotas, para una efectividad del 54%, números que lo ubican en un rango competitivo dentro de los entrenadores argentinos contemporáneos.

River Foto: NA

Coudet, de 51 años, combina experiencia internacional, carácter fuerte y una propuesta táctica definida. Para muchos, está ante una oportunidad que esperó por años: regresar a un gigante del país para consolidar su carrera en el máximo nivel. Y aunque su contrato con Alavés es el principal obstáculo, su deseo de volver a la Argentina inclina la balanza y mantiene abierta la puerta de un posible desembarco en Núñez.

Con una década como entrenador y títulos en Argentina y Brasil, el “Chacho” aparece en un momento de madurez profesional. Si River decide apostar por él, podría encontrarse con un entrenador preparado para dar el salto más importante de su carrera.