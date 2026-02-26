Cavani vive un mal momento en Boca Foto: Foto generada con IA

El presente de Edinson Cavani en Boca Juniors volvió a quedar en el centro de la escena internacional. Esta vez, desde Inglaterra analizaron el rendimiento del uruguayo y lo describieron como “deprimente”, una palabra que rápidamente encendió el debate en el mundo del fútbol argentino. Según el Daily Mail, el delantero atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera, marcado por la falta de gol y, sobre todo, por una larga serie de lesiones acumuladas en los últimos años.

A sus 39 años, Cavani está viviendo una racha inesperadamente adversa para un jugador de su jerarquía. Su último gol oficial fue en noviembre de 2025, y desde entonces su presencia en cancha estuvo condicionada por problemas físicos, principalmente una lumbalgia que lo obligó a perder continuidad. Si bien regresó recientemente sumando minutos ante Racing y Platense, su aporte futbolístico dista de lo que Boca esperaba del histórico goleador.

“Un desgaste acumulado”

El medio británico destaca que, desde febrero de 2023, Cavani ha sufrido 13 lesiones, perdiéndose 36 partidos, una cifra cercana a una temporada completa. Ese dato, según la prensa inglesa, explica gran parte del bajón futbolístico de un jugador que supo brillar en Europa con camisetas como PSG, Napoli y Manchester United. El análisis conecta directamente su presente con el desgaste acumulado, especialmente en la etapa final de su carrera.

Pero las críticas no llegaron solo desde el extranjero. En Argentina, figuras del ambiente futbolístico también manifestaron preocupación por su nivel. Uno de los comentarios que más ruido generó fue el de Óscar Ruggeri, quien sugirió que el uruguayo debería evaluar la posibilidad del retiro. Para el exdefensor, Cavani “ya no puede más físicamente” y está expuesto a situaciones que afectan su imagen, como fallas frente al arco o burlas del público rival. Estas declaraciones también fueron replicadas por el Daily Mail, reforzando la mirada crítica que rodea al delantero.

Edinson Cavani, autor del segundo gol en la victoria de Boca. Foto: NA.

Mientras tanto, y pese al contexto, Cavani sigue siendo considerado una pieza importante por el cuerpo técnico. De hecho, Claudio Úbeda analiza alinearlo como titular en el próximo compromiso de Boca ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura. La idea sería conformar un ataque compartido con Adam Bareiro, uno de los refuerzos que viene mostrando confianza. En medio de los cuestionamientos, el uruguayo podría volver a tener una oportunidad para intentar reencontrar sensaciones.

Aunque el panorama actual muestra más sombras que luces, la carrera de Cavani ha demostrado que nunca puede descartarse su capacidad para reinventarse. Su mentalidad competitiva, su trayectoria y su deseo por aportar al club pueden ser factores clave si consigue estabilizar su físico.

Lo cierto es que el análisis desde Inglaterra expone un problema que ya trascendió al hincha local: el futuro de Cavani en Boca está en un punto de inflexión. Su respuesta dentro de la cancha, en los próximos partidos, será determinante para saber si este tramo final se convierte en una despedida a la altura de su legado o en un cierre marcado por la frustración.